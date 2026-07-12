Agencias

Hutíes del Yemen reafirman su apoyo a Irán y advierten de "muchas opciones" si lo requiere

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Saná, 12 jul (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, declararon este domingo que mantienen su plena sintonía con Teherán y que están coordinando acciones ante la reciente escalada militar entre Estados Unidos e Irán.

En un comunicado, el ministerio de Exteriores de los hutíes afirmó que apoyan a la República Islámica de Irán "con todos los medios a su alcance" como parte del "Eje de la Resistencia".

"Estamos en constante coordinación para estar al tanto de cualquier novedad y contamos con diversas opciones si las circunstancias lo requieren", indicó el ministerio.

El departamento condenó lo que describió como la continua "agresión estadounidense y sionista" (en alusión a Israel) contra Irán y afirmó que tales acciones no lograrían sus objetivos.

Asimismo, afirmó que Irán tiene el "derecho pleno y legítimo" a defenderse, incluso atacando bases e intereses militares estadounidenses en toda la región.

Desde el estallido de la guerra de Gaza a finales de 2023, los rebeldes hutíes han lanzado misiles y drones contra Israel y han atacado buques mercantes y de la Armada estadounidense en el mar Rojo, con el argumento de que los ataques se llevan a cabo "en solidaridad" con los palestinos.

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En la última semana, los hutíes también han intensificado su apoyo político a Teherán en medio de las disputas sobre los vuelos directos entre Teherán y Saná, controlada por los hutíes, a pesar de las fuertes objeciones del Gobierno yemení reconocido internacionalmente y cuya sede se encuentra en la ciudad costera de Adén, que ha acusado a los rebeldes de socavar la soberanía de Yemen. EFE

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