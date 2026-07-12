El papa insta a retomar el camino del diálogo y la diplomacia en Ucrania y O. Medio

Roma, 12 jul (EFE).- El papa León XIV instó este domingo a que se recorra "el camino del diálogo, del encuentro y de la diplomacia" en Ucrania y Oriente Medio, donde dijo que "vuelven a soplar los vientos de guerra" que "siembran violencia, terror y muerte y afectan una vez más a tantos inocentes".

"No permitamos que estos vientos apaguen la llama de la esperanza y la paz, aunque esta sea siempre frágil y vulnerable", señaló durante el rezo dominical del ángelus en Castel Gandolfo, donde se encuentra pasando unos días de vacaciones.

A las puertas del palacio apostólico ante la plaza de la Libertad de esa localidad situada a unos 30 kilómetros de Roma, reiteró su deseo "de que se recorra con esperanza el camino del diálogo, del encuentro y de la diplomacia".

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Es, según dijo, el "único camino capaz de conducir a una paz justa y duradera en la que los pueblos puedan vivir reconciliados, en seguridad mutua y en el respeto a la dignidad de cada persona".

También mencionó que hoy se celebra el Domingo del Mar y dirigió un mensaje de cercanía a todos "los marineros, pescadores y trabajadores portuarios del mundo que, marcados por la lejanía de sus seres queridos y, a veces, por el temor a los conflictos que atraviesan las rutas marítimas, sostienen con un trabajo paciente y silencioso el comercio y la vida de muchos pueblos".

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León XIV se trasladó el pasado domingo al Palacio Apostólico de Castel Gandolfo para iniciar un período de descanso que se prolongará hasta el 27 de julio.

Durante estas semanas quedarán suspendidas todas las audiencias generales, privadas y especiales, pero realizará algunas actividades como la de este sábado, cuando almorzó con personas vulnerables.

Tiene previsto además visitar la Biblioteca Apostólica Vaticana e inaugurará el primer capítulo del ciclo de exposiciones "Catástrofe y maravilla", en la que las obras de tres creadores contemporáneos -el artista JR, el tipógrafo Bill Morany y el chef Fulvio Pierangelini- "entablarán un diálogo con el patrimonio y los espacios de estas salas en una reflexión dedicada al agua como amenaza y como recurso", explicaron los organizadores.

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Está previsto que las audiencias generales se reanuden de forma habitual el 5 de agosto. EFE