Nigeria asegura haber matado a unos 300 bandidos esta semana en el noroeste del país

Lagos, 12 jul (EFE).- Fuerzas militares y de seguridad de Nigeria mataron al menos a 300 bandidos durante una operación desarrollada esta semana en el estado de Zamfara (noroeste), confirmó este domingo a EFE la Policía.

El portavoz de la Policía de Zamfara, Yazidi Abubakar, declaró que fueron abatidos durante una operación de dos días en la zona de Gumi.

"Abatimos a no menos de 300 bandidos durante una operación especial llevada a cabo por las fuerzas de seguridad, incluyendo soldados, policías y grupos paramilitares locales, entre el miércoles y el jueves", explicó a EFE por teléfono.

"Los bandidos, unos 1.000, se desplazaban en un convoy de motocicletas desde su campamento en lo profundo del bosque antes de ser emboscados por las fuerzas de seguridad", precisó.

En un comunicado, el comisionado de Información y Cultura de Zamfara, Mahmud Muhammad Dantawasa, felicitó a las Fuerzas Armadas por la "exitosa operación".

El Gobierno del estado -agregó Dantawasa- consideró la operación como "un avance significativo en la lucha contra el bandidaje y otros delitos violentos que amenazan la paz, la seguridad y el desarrollo socioeconómico del estado de Zamfara y la región Noroeste".

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Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años. EFE