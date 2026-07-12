Digi debutará esta semana en la Bolsa española a 5,60 euros por acción, con una valoración de 1.662 millones

Digi Spain Telecom, filial española del Grupo Digi, debutará en Bolsa el jueves 16 de julio a un precio de 5,60 euros por acción, lo que implica una capitalización bursátil de aproximadamente 1.662 millones de euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) inscribió y aprobó la semana pasada el folleto relativo a la oferta pública de venta (OPV) y de suscripción (OPS).

Así, la filial española del grupo rumano de telecomunicaciones solicitará la admisión a negociación de sus acciones ordinarias en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su contratación a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español, con lo que podrá movilizar hasta un máximo de 330 millones de euros mediante casi 60 millones de títulos.

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La compañía prevé que sus acciones, incluidas las objeto de la oferta, sean admitidas en torno al 15 de julio e inicien su negociación efectiva aproximadamente al día siguiente, bajo el ticker 'DIGIS', con liquidación prevista a través de Iberclear y sus entidades participantes, contra pago, en torno al 17 de julio.

El proceso de prospección de la demanda se desarrollará entre el 10 y el 14 de julio; las adjudicaciones a los inversores se realizarán el 15 de julio, el inicio de la negociación marcará también el comienzo del periodo de estabilización y la opción de sobreadjudicación y el propio periodo de estabilización podrán ejercerse o extenderse, como fecha límite, hasta el 15 de agosto.

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TRAMO PRIMARIO Y SECUNDARIO

La operación combina una oferta primaria de aproximadamente 150 millones de euros, equivalente a 26,8 millones de acciones de nueva emisión, y una oferta secundaria de unos 137 millones de euros, correspondiente a 24,5 millones de acciones existentes, lo que sitúa el tamaño inicial de la oferta en torno a 287 millones de euros y 51,3 millones de acciones.

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De los aproximadamente 150 millones de euros del tramo primario, unos 134-136 millones de euros de ingresos netos se destinarán principalmente a financiar iniciativas de crecimiento de la sociedad, entre ellas posibles inversiones estratégicas y de capital, la ampliación de la denominada 'Smart Footprint' mediante nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil, tanto mediante acuerdos de compartición de red como con red móvil propia, manteniendo un nivel de endeudamiento prudente.

El tramo secundario incluirá la venta de 24,5 millones de acciones ya existentes por aproximadamente 137 millones de euros por parte de Digi Romania, accionista único de la sociedad y cuyo accionista de control es Digi Communications N.V.

Además, Digi Romania concederá una opción de sobreadjudicación a Barclays Bank Ireland PLC, en su condición de entidad estabilizadora y en nombre de las entidades aseguradoras, para adquirir hasta 7,695 millones de acciones adicionales, equivalentes al 15% de las acciones ofrecidas inicialmente, dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de la negociación en las Bolsas españolas, lo que eleva el tamaño máximo potencial de la operación hasta aproximadamente 330 millones de euros y 58.995.000 acciones.

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Digi Spain ha recibido un compromiso vinculante de Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), para una inversión de 100 millones de euros en la oferta, en calidad de inversor ancla.

EL GRUPO DIGI MANTENDRÁ AL MENOS EL 75% DEL CAPITAL

La oferta, dirigida a inversores cualificados, combina la emisión de acciones nuevas por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros con una venta de acciones existentes por parte de Digi Romania e incluye una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial.

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Tras la operación, el Grupo Digi, encabezado por Digi Communications N.V., mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.

NO REPARTIRÁ DIVIDENDOS HASTA 2030 Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La compañía no prevé distribuir dividendos antes de 2030 y, a partir de entonces, valorará un posible reparto en función de sus resultados y necesidades de financiación.

La capacidad de pago de dividendos estará condicionada, entre otros factores, a la existencia de beneficios y reservas distribuibles, a las necesidades de capital para operaciones estratégicas, a la rentabilidad, la generación de caja y al flujo de dividendos procedentes de sus filiales, así como a las restricciones legales y regulatorias y a los compromisos de sus contratos de financiación.

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Tras la admisión, el consejo de administración estará compuesto por Serghei Bulgac (dominical, presidente), Marius Varzaru (ejecutivo, vicepresidente), Catalin Neagoe (ejecutivo), Mariana Mihaela Toroman (dominical), Carlos Robles García (independiente) y Virginia Arce Peralta (independiente), cuyos nombramientos están condicionados a la propia admisión.

INGRESOS DE HASTA 1.085 MILLONES ESTE AÑO E INVERSIONES DE 400 MILLONES

La filial española del Grupo Digi prevé alcanzar unos ingresos de entre 1.040 y 1.085 millones de euros en 2026, lo que supone un crecimiento de entre el 11,9% y el 16,8% respecto a los 929,2 millones registrados en 2025.

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En términos de rentabilidad, Digi Spain Telecom espera situar su margen de resultado bruto de explotación ajustado, excluyendo arrendamientos operativos, en el rango de la veintena baja, tras cerrar 2025 con un margen del 18,9% y un beneficio operativo de 48,2 millones de euros.

En este sentido, la evolución del margen en el ejercicio anterior está marcada por el inicio de sus operaciones como operador móvil de red, con un 15,8% en el primer semestre y un 21,6% en el segundo.

En cuanto a la inversión, la filial española del Grupo Digi prevé un gasto de capital de alrededor de 400 millones de euros en 2026, lo que supone un descenso del 14,5% frente a los 467,9 millones ejecutados en 2025.

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EL IMPACTO ARANCELARIO DE EE.UU. EN LA CADENA DE SUMINISTRO

En el folleto remitido a la CNMV, la compañía advirtió sobre el impacto colateral que pueden tener en su negocio las directrices estratégicas de la Administración estadounidense.

La reactivación de las tensiones comerciales y la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos en regiones clave como Europa, América del Norte y China, diseñadas para potenciar el mercado estadounidense, representan un riesgo para los proveedores europeos que dependen de componentes tecnológicos globales.

"Cualquier inicio, continuación o escalada de una guerra comercial, aranceles, aranceles de represalia u otras restricciones comerciales sobre productos y materiales (como el hardware y otros componentes para nuestras redes físicas) puede interrumpir las cadenas de suministro globales, elevar los costes y contribuir a una mayor inflación y tipos de interés", detalló textualmente la operadora en su informe.

Aunque Digi aclaró que no se ve materialmente afectada hasta el primer trimestre de 2026 al centrar su actividad exclusivamente en España, reconoce que la "significativa incertidumbre" sobre las futuras acciones de la política comercial de Estados Unidos representa una amenaza para sus cadenas de suministro de infraestructura de red, como el despliegue de 5G y fibra óptica, pudiendo elevar los costes de los equipos.

A ello se suma la inestabilidad geopolítica derivada del conflicto en Ucrania y las sanciones de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, así como la crisis en Oriente Próximo y los ataques militares entre Israel, Estados Unidos e Irán, factores que provocan tensiones en los precios de la energía y en el acceso al capital.