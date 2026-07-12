Senegal destituye al seleccionador Pape Thiaw

El técnico Pape Thiaw fue destituido como seleccionador de Senegal más de una semana después de que el combinado africano cayera eliminado ante Bélgica en los dieciseisavos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, según informó este domingo la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF).

Senegal quedó eliminada en dieciseisavos del Mundial desperdiciar una ventaja de dos goles en el 85' del cruce ante Bélgica, que marcó dos tantos en los últimos minutos para forzar la prórroga, en la que terminó convirtiendo, de penalti y en el descuento, el 3-2 definitivo.

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El futbolista Pape Thiaw era el seleccionador de Senegal desde finales de 2024 y fue protagonista en la final de la Copa África disputada en enero, por ordenar a sus jugadores que abandonaran el campo en el duelo por el título ante Marruecos por una decisión arbitral. Finalmente, regresaron y ganaron el partido en la prórroga, pero semanas más tarde el trofeo fue otorgado a 'Los Leones del Atlas' por incomparecencia de los senegaleses.

Según varias informaciones, el reemplazo de Thiaw podría ser el francés Patrick Vieira, nacido en Dakar y campeón del mundo con Francia en 1998. El exfutbolista ha entrenado al New York City, al OGC Nice, al Crystal Palace, al Estrasburgo y al Genoa.

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