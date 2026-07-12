El liderazgo del Kurdistán iraquí lamenta la muerte del senador Graham, un "firme" aliado

El Cairo, 12 jul (EFE).- Las principales autoridades y el partido gobernante del Kurdistán iraquí expresaron este domingo su profunda tristeza por el fallecimiento del senador estadounidense Lindsey Graham, a quien ensalzaron como un aliado histórico y un defensor "firme" de la causa y los derechos del pueblo kurdo en Oriente Medio.

El primer ministro de la región autónoma del norte de Irak, Masrour Barzani, manifestó en redes sociales su "profunda pena y tristeza" por la muerte del senador republicano, al asegurar que el "pueblo de Kurdistán siempre recordará su amistad".

Por su parte, la Oficina de Relaciones Exteriores del Partido Democrático de Kurdistán (PDK), calificó a Graham de "amigo inquebrantable" y destacó, a través de un mensaje en sus redes sociales oficiales, sus constantes esfuerzos por visibilizar "las luchas, sacrificios y aspiraciones" de la comunidad kurda ante el pueblo estadounidense y la comunidad internacional.

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Graham mantuvo una estrecha relación con el liderazgo kurdoiraquí, región que visitó en varias ocasiones.

En 2022, el influyente senador republicano encabezó una delegación a Erbil, la capital regional, para abordar con el presidente kurdo la amenaza de un resurgimiento del grupo yihadista Estado Islámico (EI) y la seguridad de los kurdos en la vecina Siria.

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El legislador estadounidense ejerció durante años una fuerte presión política en Washington para proteger a las milicias kurdas en el terreno.

En 2019, fue una figura instrumental para convencer a la Casa Blanca de mantener una presencia militar residual en el noreste de Siria tras una ofensiva turca, y a principios de este año impulsó junto a legisladores demócratas la legislación 'Save the Kurds Act' para blindar apoyo estadounidense al pueblo kurdo. EFE

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