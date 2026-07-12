Canciller chileno descarta conversación sobre Bachelet en la ONU tras visita a Washington

Santiago de Chile, 12 jul (EFE).- El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, descartó este domingo que en su reciente visita a Washington haya conversado con el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

"No ha sido tema. Es un tema que nosotros cerramos hace mucho tiempo y no ha sido tema para nosotros, ni con Estados Unidos ni con los otros países", aseguró Pérez Mackenna en una entrevista a la televisora chilena Canal 13.

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El ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de José Antonio Kast tuvo ese encuentro el pasado lunes, en la sede del Departamento de Estado en Estados Unidos, en el cual dijo se conversó sobre las relaciones estratégicas con la Administración de Donald Trump.

El mandatario ultraconservador chileno anunció, en marzo pasado, que retiraban el apoyo a la postulación de la socialista Bachelet para dirigir la ONU, que había sido respaldada por el expresidente progresista Gabriel Boric junto a Brasil y México.

A pesar de ello, la ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU mantuvo su candidatura para suceder a António Guterres con los apoyos internacionales, y en ese sentido el canciller chileno negó que un eventual nombramiento en el cargo resulte incómodo para Chile.

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"No lo creo. Si gana la tenemos que felicitar y trabajar con ella como siempre se ha hecho, pero no ha sido tema", afirmó.

Bachelet, de 74 años, compite junto a otros cinco postulantes por el liderazgo de la organización, entre ellos otras tres mujeres, Rebeca Grynspan (Costa Rica), María Fernanda Espinosa (Ecuador) y Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana), además de Rafael Grossi (Argentina) y Macky Sall (expresidente de Senegal).

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Pérez Mackenna agregó que la postura del Gobierno chileno fue que "no íbamos a participar en la campaña, pero tampoco vamos a hacer campaña por otra candidata".

La exmandataria chilena en dos periodos no consecutivos (2006-2010, 2014-2018) actualmente realiza una gira diplomática por países con incidencia en la votación para fortalecer sus opciones de ser elegida.

Entre esas naciones visitó el sábado Bahréin, que integra el Consejo de Seguridad de la ONU, y se reunió con el canciller Abdullatif bin Rashid Alzayani, en medio de un escenario conflictivo en Oriente Medio con las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

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"En un momento de profunda preocupación por los graves conflictos y tensiones que afectan a la región, fue una oportunidad para intercambiar visiones sobre los desafíos que enfrenta la comunidad internacional", escribió Bachelet en su cuenta de Instagram.

Y añadió que fue una oportunidad para "reafirmar la importancia del diálogo, la diplomacia y el multilateralismo para contribuir a la construcción de soluciones compartidas, fortalecer la paz y resguardar la seguridad internacional". EFE