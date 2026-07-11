Israel dice que mató a un miembro de Hizbulá y a un "sospechoso" en dos ataques en Líbano

Redacción Internacional, 11 jul (EFE).- El Ejército de Israel dijo que mató a un miembro del grupo chií libanés Hizbulá y a un "sospechoso" que, según las fuerzas, representaba una amenaza para los soldados israelíes desplegados en el sur de Líbano, en dos ataques separados contra el país vecino.

"El Ejército israelí continuará operando para eliminar cualquier amenaza a sus fuerzas y no permitirá que la organización terrorista Hizbulá dañe a los civiles del Estado de Israel", aseguraron las fuerzas israelíes en un comunicado publicado en la noche del viernes.

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En ambos casos, Israel dijo que las víctimas se encontraban dentro de la "zona de seguridad" que su Ejército mantiene en el sur del territorio, en las colinas de Ali Taher.

Según un alto cargo del Gobierno estadounidense, que habló este jueves a la prensa bajo condición de anonimato, en los próximos días comenzará la retirada gradual de las tropas israelíes del sur del país vecino, incluida en el acuerdo marco del alto el fuego entre Israel y Líbano firmado el pasado 26 de junio en Washington.

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Sin embargo, ese mismo día, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que su país "no necesita permiso" para mantener la presencia de sus tropas en el sur de Líbano y afirmó que el Ejército permanecerá en la zona mientras Hizbulá no se desarme.

Más de 4.300 personas han muerto y otras 12.000 han resultado heridas en ataques israelíes contra Líbano desde el pasado 2 de marzo, cuando Hizbulá comenzó a atacar Israel en defensa de Irán.

Un total de 37 militares israelíes han fallecido por fuego del grupo chií: 35 de ellos en el sur del país vecino o en la zona fronteriza, y 2 más en el norte de Israel.

También han muerto dos civiles israelíes por ataques de Hizbulá en zonas de Israel cercanas a la frontera. EFE