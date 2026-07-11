"Puede causar adicción": Brasil impondrá advertencias a los anuncios de apuestas online

São Paulo, 11 jul (EFE).- El Gobierno de Brasil endureció las reglas para la publicidad de las apuestas en línea con un paquete de nuevas normativas, entre las que se encuentra la obligatoriedad de incluir alertas explícitas sobre los riesgos de adicción y pérdidas financieras en todas las piezas publicitarias.

De acuerdo con las nuevas normas, publicadas en una edición extra del Boletín Oficial la noche del viernes, a partir del próximo 17 de julio los operadores de apuestas deberán incluir en sus publicidades de forma clara tres frases de advertencia diseñadas por el Ministerio de Hacienda, como ya se hace en los anuncios relacionados con el tabaco y el alcohol.

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Acompañada por el aviso "el Ministerio de Hacienda advierte", la publicidad deberá explicitar que apostar "puede causar adicción", "te hace perder dinero" o "no es una inversión".

La legislación también define que las cláusulas de advertencia deben aparecer estrictamente en posición horizontal; ser claras, legibles y proporcionales al resto del anuncio, y ocupar, como mínimo, el 10 % del tamaño o longitud total del anuncio publicitario.

También se considerará abusivo, engañoso o fraudulento el hecho de emitir estrategias de apuestas, pronósticos u opiniones técnicas en vivo que, por su cercanía con el contenido editorial, influyan o induzcan al espectador a realizar una apuesta inmediata.

La medida busca frenar la inducción directa al espectador por parte de comentaristas y figuras públicas, una práctica que se ha vuelto común durante las transmisiones de grandes eventos deportivos, como en la Copa del Mundo 2026.

Durante eventos de gran audiencia, especialmente en plataformas de 'streaming' masivas, se volvió habitual que los propios narradores y comentaristas recomendaran jugadas específicas en tiempo real, induciendo a la audiencia a creer que determinada apuesta era una oportunidad imperdible.

También está prohibido presentar el juego como una fuente de ingresos, una alternativa de empleo, una forma de inversión o la solución a problemas financieros, o utilizar a famosos e influenciadores para sugerir que apostar es un signo de éxito personal, social o financiero.

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Asimismo, tanto personas físicas como jurídicas tendrán que verificar que la empresa esté en la lista oficial de operadores autorizados por el Gobierno antes de publicar o impulsar cualquier anuncio de apuestas y deberá constar de forma visible el número de licencia oficial.

Las tiendas de aplicaciones deberán impedir que las cuentas de niños y adolescentes puedan descargar 'apps' de apuestas y las redes sociales deberán implementar filtros eficaces para garantizar que ningún anuncio o contenido promocional de apuestas aparezca para usuarios menores de 18 años.

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Desde que Luiz Inácio Lula da Silva regresó al poder, el 1 de enero de 2023, el Gobierno ha endurecido la fiscalización de las llamadas 'bets', con condiciones más rígidas, además de aplicarles un régimen de tributación específico que antes no existía.

Desde entonces, las autoridades han bloqueado más de 30.000 dominios de plataformas de apuestas digitales que no cumplían con las condiciones previstas en la ley.

El Gobierno también impidió a los beneficiarios del Bolsa Familia, el programa estrella de Lula que otorga subsidios a las familias con menos recursos, y de otras iniciativas sociales realizar apuestas online.EFE