Niza solicita un minuto de silencio antes del Francia-España por el atentado de 2016

París, 11 jul (EFE).- El alcalde de Niza, Éric Ciotti, ha solicitado a la FIFA y a la Federación Francesa de Fútbol que se guarde un minuto de silencio antes de la semifinal del Mundial que enfrentará el próximo 14 de julio a Francia y España, con motivo del décimo aniversario del atentado yihadista de Niza, en el que murieron 86 personas de 19 nacionalidades.

En una carta dirigida al presidente de la FIFA, Ciotti recuerda que el encuentro coincide con la conmemoración de la masacre perpetrada el 14 de julio de 2016 en el Paseo de los Ingleses de la localidad mediterránea, cuando un camión arrolló a la multitud que asistía a los fuegos artificiales de la Fiesta Nacional francesa.

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El alcalde considera que ese gesto constituiría "un homenaje solemne" a las víctimas, a sus familias y a todos los afectados por la tragedia, además de reflejar "la solidaridad de la gran familia del fútbol con las víctimas del terrorismo y sus seres queridos".

A su juicio, el minuto de silencio encarnaría los valores de "fraternidad, paz, respeto y unidad" que la FIFA promueve en todo el mundo, según las misivas divulgadas en las redes sociales del alcalde.

En su mensaje que acompaña a las dos misivas, Ciotti afirmó que "mientras Francia dispute su semifinal del Mundial, Niza recordará a sus 86 víctimas" y explicó que había solicitado ese homenaje "para las víctimas, sus familias y todos aquellos a quienes esta tragedia marcó para siempre".

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La petición coincide con el inicio de los actos del décimo aniversario del atentado, que comienzan este domingo con una marcha solemne por el Paseo de los Ingleses y continuarán el lunes con una ceremonia interreligiosa en recuerdo de las víctimas.

El martes, coincidiendo con la Fiesta Nacional francesa, el presidente Emmanuel Macron presidirá el homenaje oficial, que culminará a las 22:34, la hora exacta en la que comenzó el ataque, con el encendido de 86 haces de luz, uno por cada una de las personas fallecidas.

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