La victoria de España ante Bélgica logra 11.454.000 espectadores de audiencia media y 76,5% de 'share'

La victoria de la selección española masculina de fútbol ante la selección de Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA 2026 logró 11.454.000 espectadores de audiencia media en las cuatro cadenas que emitieron el partido y un 76,5% de cuota de pantalla, según publica este sábado un informe de Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue.

Ese choque entre España y los 'Diablos Rojos', correspondiente a los cuartos de final del torneo y que se pudo ver a través de La 1, La 2, Teledeporte y DAZN Mundial, anotó un total de 15.930.000 espectadores únicos. Además, el minuto más visto del Mundial este viernes fue a las 22.51 horas en La1, con 11.671.000 espectadores.

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La cuota de pantalla por sexos alcanzó el 82,6% entre los hombres y el 70,3% entre las mujeres, mientras que la franja de edad que más seguimiento registró fue la de 13 a 24 años, con un 91,9% de cuota de pantalla; estuvo seguida de la de 4 a 12 años, con un 89,7%. En cuanto al cálculo por regiones, las mayores cuotas se observaron en Madrid (85,6%), Murcia (80,2%) y Navarra (79,6%).

La 'Roja' venció por 2-1 a Bélgica y se metió así en las semifinales del torneo que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. Gracias a un nuevo gol 'in extremis' de Mikel Merino, la 'Roja' selló el triunfo y se clasificó para las segundas semifinales mundialistas de su historia, en las que ahora se cruzará con la selección de Francia.

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El número de espectadores únicos que vieron este viernes algún partido de este Mundial que se está jugando en Norteamérica fue de 16.031.000, lo que supone el 33,7% de la población de España.