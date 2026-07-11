Hamás denuncia un aumento de ataques de colonos en Cisjordania tras varios incidentes

Jerusalén, 11 jul (EFE).- Hamás denunció este sábado un aumento de los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania ocupada, tras varios incidentes reportados en distintas localidades del territorio, y llamó a reforzar la movilización y los mecanismos de protección comunitaria.

En un comunicado difundido en sus canales, acusó a los colonos de cometer actos de "terrorismo" y "crimen organizado" en localidades como Al Mugayir, al este de Ramala, donde, según su versión, se produjeron ataques contra viviendas, propiedades y residentes con la connivencia del Ejército israelí.

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La agencia oficial palestina Wafa informó este sábado de que varios palestinos resultaron heridos durante un ataque de fuerzas israelíes y colonos contra una vivienda en Al Mugayir.

Según fuentes locales citadas por la agencia, un hombre sufrió una herida por munición real en el muslo, dos personas resultaron heridas por balas recubiertas de goma y un niño de 10 años fue alcanzado en la cabeza por una granada aturdidora.

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Wafa también informó de incidentes en otras localidades, como Jirbet Masud, cerca de Yenín, donde colonos habrían soltado ganado en terrenos agrícolas causando daños a cultivos y árboles; y en Qabalan, al sur de Nablus, donde colonos habrían impedido a trabajadores municipales completar una instalación eléctrica.

La Media Luna Roja Palestina informó en paralelo de heridos en Al Mugayir y denunció dificultades para el acceso de una ambulancia, mientras que comunicó la atención a cuatro personas tras un ataque de colonos en Masafer Yata, en Hebrón, y el traslado de otra persona con una herida de bala desde Silwad.

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Más de 60 palestinos han muerto en ataques de los soldados, la policía o los colonos israelíes en Cisjordania desde el inicio del año, de acuerdo con el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que incluye al menos 14 menores y dos mujeres entre los fallecidos.

Los muertos superan los 1.116 al remontarse al 7 de octubre de 2023, cuando Israel endureció sus ya habituales redadas en Cisjordania como represalia por los ataques ese mismo día de las milicias gazatíes a su territorio, en los que fallecieron 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes. EFE

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