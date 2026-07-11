Marruecos regula el uso de patinetes eléctricos: casco obligatorio y sin móviles

Rabat, 11 jul (EFE).- Marruecos avanza en la regulación del uso del patinete eléctrico con una nueva normativa que obliga a utilizar un casco homologado y prohíbe el teléfono móvil y los auriculares mientras se conducen estos vehículos, que no podrán circular por las carreteras fuera de las ciudades.

La normativa, aprobada esta semana por el Ejecutivo marroquí, pretende atajar el aumento de accidentes en que se ven involucrados este tipo de vehículos y mejorar la seguridad vial.

Además del uso de casco y de la prohibición de utilizar teléfonos móviles o auriculares, la legislación obligará a los patinetes a contar con un equipamiento mínimo de seguridad, como un sistema de frenado eficaz, iluminación y elementos reflectantes.

Los menores de ocho años no podrán circular por la vía pública con estos vehículos, que tampoco podrán utilizarse en carreteras fuera de zonas urbanas salvo que exista una infraestructura específicamente habilitada para ellos.

La normativa, que se aplicará también a las bicicletas eléctricas, endurecerá las reglas sobre estacionamiento para evitar que los patinetes obstaculicen el paso de peatones o invadan espacios reservados.

Los accidentes de tráfico se cobran en Marruecos más de 4.500 vidas al año, una víctima cada dos horas, y la seguridad vial es un problema de salud pública de difícil solución.

En 2025 se contabilizaron 4.577 muertos -un 25,5% más que un año antes- y decenas de miles de heridos en 160.000 accidentes, según la Agencia Nacional de la Seguridad Vial (NARSA, por sus siglas en francés).

El grueso de las víctimas son motociclistas y peatones -suman el 70 %- y, entre los conductores, la mitad son menores de 35 años.EFE