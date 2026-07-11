La ONU reclama que nunca más se repita un genocidio como el de Srebrenica 31 años después de la masacre

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, han pedido este sábado al unísono a la comunidad internacional que haga todo lo posible para impedir que se repita un genocidio como el de Srebrenica en el aniversario de la masacre de más de 8.000 bosnios musulmanes a manos de las fuerzas de la República Srpska, la entidad serbia de Bosnia, en julio de 1995.

"Recordar el genocidio de Srebrenica de 1995 significa confrontar el discurso de odio y la discriminación, y renovar nuestra determinación de hacer del "nunca más" una realidad para todos", ha manifestado Guterres en un día "solemne" en el que hace falta "recordar a las víctimas, escuchar a los superviventes y actuar para promover la justicia, la reconciliación y la paz".

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Turk, por su parte, ha recordado las "desgarradoras historias" que ha escuchado durante sus visitas a Bosnia y Herzegovina, voces que "deben guiar" el trabajo de la ONU "para asegurar que tales horrores jamás se repitan".

Familiares de las víctimas y supervivientes de la masacre han acudido por miles, como todos los años, al Centro Memorial de Potocari para conmemorar la tragedia. Durante el día, los restos de diez bosnios identificados recientemente serán enterrados en el lugar, antes de la celebración de la tradicional "Marcha por la Paz".

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El Tribunal de La Haya para Crímenes de Guerra en la Antigua Yugoslavia y los tribunales de Bosnia y Herzegovina, Serbia y Croacia han condenado hasta la fecha a 47 personas a más de 700 años de prisión por crímenes cometidos en julio de 1995, pero decenas de implicados han escapado impunes mientras las autoridades serbias, por su parte, siguen manteniendo su negativa a reconocer la masacre de Srebrenica como un genocidio.

Los dos máximos responsables de la matanza, el líder político de los serbobosnios Radovan Karadzic y el ejecutor directo de la operación, el comandante Ratko Mladic, fueron condenados a cadena perpetua.