Elegidas las nuevas líderes de Sumar, el partido socio en el Gobierno de coalición español

Madrid, 11 jul (EFE).- La portavoz de Sumar en el Congreso español, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, fueron elegidas nuevas líderes del partido Movimiento Sumar -que es socio de coalición izquierdista del Gobierno-, en la asamblea extraordinaria celebrada este sábado, con un 95,92 % de apoyo, informaron fuentes de la formación.

Ambas encabezaban la única candidatura presentada para el grupo coordinador, el máximo órgano de dirección del partido, y sustituirán a la anterior líder, Lara Hernández, que el pasado 1 de julio abandonó la formación y denunció ser víctima de una "campaña de desprestigio".

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La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, que fundó el partido en 2023 y lo lideró hasta dimitir como coordinadora en 2024, se desvincula completamente de la vida orgánica de Movimiento Sumar, al no figurar en la candidatura que acaba de proclamarse vencedora.

El único referente conocido para el gran público que permanece en esta nueva etapa es el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, del que aún se desconoce el cargo concreto que tendrá en la próxima ejecutiva.

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El documento político-organizativo de Movimiento Sumar para esta nueva etapa obtuvo un 98,96 % de respaldo por parte de los más de 300 delegados que asistieron a la asamblea.

El partido reconoce en este texto el "desgaste" que provocan las causas judiciales que afectan a sus socios de Gobierno del Partido Socialista (PSOE, que encabeza el Ejecutivo), y abre la puerta a "alianzas coyunturales" con fuerzas independentistas, tras el ofrecimiento de Gabriel Rufián (del partido izquierdista catalán ERC) a liderar las izquierdas en las próximas elecciones generales.

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Con la elección de Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez, Movimiento Sumar retoma el modelo de liderazgo bicéfalo aprobado en la anterior asamblea, celebrada en marzo de 2025, en la que fueron elegidos como coordinadores Lara Hernández junto al diputado Carlos Martín, quien dimitió meses después dejando su puesto vacante. EFE

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