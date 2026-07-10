Ucrania confirma ataque a otra refinería y a un puerto ruso del mar de Azov

Kiev, 10 jul (EFE).- Las fuerzas armadas ucranianas atacaron durante la pasada noche una refinería en la ciudad rusa de Ilsk de la región de Krasnodar y el puerto de Taganrog, en el suroeste de la Federación Rusa y a orillas del mar de Azov.

Así lo comunicó este viernes en su canal de Telegram el militar Andrí Kovalenko, que dirige el Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania e informa habitualmente de este tipo de ataques.

Kovalenko compartió junto con su mensaje un vídeo de uno de esos ataques publicado por el canal de Telegram ucraniano Exilenova +.

Previamente, Rusia había informado del ataque contra la refinería en la sureña región rusa de Krasnodar y depósitos de combustible e infraestructura portuaria en Rostov.

"En el distrito Séverski (de la región de Krasnodar) se desató un incendio en la refinería Ilyinski. Según informaciones preliminares no hay víctimas", indicó el servicio de prensa del Gobierno local en su canal de Telegram.

El ataque al puerto de Taganrog se produce después de que las fuerzas armadas ucranianas informaran esta semana de decenas de ataques a petroleros rusos en el mar de Azov.

Ucrania busca con estos bombardeos reducir la flota de barcos con que Rusia sigue exportando petróleo a pesar de las sanciones internacionales y dejar sin combustible a la península de Crimea, una importante base de operaciones para las tropas rusas en esta guerra.

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En la dirección contraria, Rusia lanzó contra Ucrania durante la noche 137 drones de larga distancia, de los que 114 pudieron ser derribados por las defensas aéreas ucranianas. EFE