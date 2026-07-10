Airbus asegura que está "abierta al diálogo con la parte social" tras más de una semana de huelga de SIPA

La dirección de Airbus en España ha asegurado que está "abierta al diálogo con la parte social" tras más de una semana de huelga del Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA) en las fábricas de Airbus en España.

"La intención de Airbus es avanzar de manera constructiva como parte de las negociaciones en curso y tomamos nota de las preocupaciones de nuestros empleados", ha indicado la firma europea en un comunicado este viernes.

Asimismo, Airbus ha afirmado que su objetivo es "volver a la normalidad lo antes posible para mitigar el impacto de la huelga en sus empleados, operaciones y clientes".

En este contexto, la empresa ha señalado que convoca reuniones para trasladar información a toda la parte social, como la programada para el próximo lunes, 13 de julio.

CGT, UGT, UTIL Y ATP SE UNEN A LAS PROTESTAS

Estas declaraciones llegan cuando se cumple más de una semana de las mencionadas protestas desde la convocatoria del pasado 1 julio. Además, a estas se han sumado recientemente las organizaciones CGT, UGT, UTIL y ATP, mientras que CCOO se mantiene aún al margen.

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En concreto, las movilizaciones, que afectan a las divisiones de Airbus Operaciones, Airbus Defensa y Espacio, y Airbus Helicópteros, responden a la falta de avances significativos en la negociación colectiva en medidas unilaterales sobre teletrabajo, incrementos salariales y la gestión de la incapacidad temporal.

Bajo este escenario, entre las reivindicaciones de los trabajadores se encuentra la revisión de la decisión unilaterial de la compañía de incrementar los salarios un 3% en 2026 y un 2% en 2027, reducir a un solo día el teletrabajo, frente a los dos actuales, y las discrepancias en la asignación imperativa de las vacaciones estivales y el desacuerdo en la retirada de los complementos de Incapacidad Temporal (IT).

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Como parte de las acciones de protesta aprobadas por la plantilla, los trabajadores están convocados hasta el 31 de julio a realizar concentraciones a las puertas de las principales factorías de la compañía a partir de las 5:00 horas de la mañana, coincidiendo con el inicio de los primeros turnos de producción industrial.

Desde el sindicato convocante ha destacado que la asistencia a las concentraciones van en aumento, con un seguimiento que se eleva ya hasta el 80%, resaltando que "cada día más personal de taller se suma a las movilizaciones". Además, SIPA ha reiterado su disposición para sentarse de manera inmediata en una mesa de negociación real, aunque ha afirmado que Airbus solo se ha querido reunir para hablar de servicios mínimos.

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