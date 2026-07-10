Pakistán continúa la búsqueda de los 5 tripulantes del avión de carga estrellado en el mar

Islamabad, 10 jul (EFE).- Las autoridades paquistaníes continúan este viernes la búsqueda de los cinco tripulantes del avión de carga de K2 Airways que se estrelló en la noche del martes en el mar Arábigo, un siniestro cuyas causas son materia de investigación.

"La búsqueda de los miembros de la tripulación prosigue con gran intensidad mediante el despliegue coordinado de medios aéreos y marítimos. Se han localizado y recuperado piezas y restos adicionales de la aeronave siniestrada para su posterior análisis por parte del equipo de investigación", indicó la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán en la red social X.

PUBLICIDAD

La tripulación estaba compuesta por el piloto, el primer oficial, el jefe de carga y dos ingenieros, según informó la aerolínea privada paquistaní en un comunicado.

El miércoles, la Marina y la Agencia de Seguridad Marítima de Pakistán localizaron el fuselaje y los restos de la aeronave Boeing 737 en aguas profundas, concretamente a unos 98 kilómetros al sur de la localidad costera de Ormara.

El avión cubría la ruta entre Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, y Karachi, en Pakistán, cuando experimentó problemas técnicos.

Según las autoridades aeroportuarias, la aeronave reportó un problema en el sistema de navegación a las 21.18 hora local del martes (16.18 GMT). Tres minutos después, el avión fue observado en el radar descendiendo rápidamente y realizando un cambio brusco de rumbo, antes de que se perdiera el contacto por radar.

PUBLICIDAD

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó horas después sus condolencias a las familias de los cinco miembros de la tripulación que se encontraban a bordo de la aeronave. EFE