"Se me cae la baba". Fernando Verdasco desvela cómo es su hija Mía: "Estoy feliz, y Ana también"

Disfrutando de uno de los momentos más felices de su vida tras el nacimiento de su cuarto hijo en común con Ana Boyer, una niña llamada Mía que llegó al mundo el pasado 4 de mayo en Madrid y en la que están totalmente volcados, Fernando Verdasco se ha separado por unas horas de su mujer y de su pequeña para asistir a la gala de los Elle Gourmet Awards, una exclusiva fiesta para dar la bienvenida al verano y rendir homenaje a la gastronomía que la revista Elle ha celebrado en los jardines de la Embajada de Italia en Madrid con la presencia de numerosos rostros conocidos como Cristina Pedroche, María José Suárez, Patricia Conde, Isabelle Junot, o Marisa Jara entre otros.

"Es verano se presenta muy bien. Es mi segundo verano sin tener que viajar por el mundo, sin tener que jugar a tenis, y disfrutando de la familia, de los amigos. Y el año pasado fue espectacular y este año espero que no sea menos" ha expresado el extenista, que acaba de regresar de unas breves vacaciones en Mallorca con la hermana de Tamara Falcó después de una escapada a Disney con sus hijos mayores, Miguel (7), Mateo (5) y Martín (2).

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Como ha desvelado, "cuando veo torneos como ahora Wimbledon lo echo de menos un poco porque al final han sido muchos años, prácticamente casi todo lo que recuerdo... Y echo de menos muchos de esos torneos ,el estar en ellos, o el estar en el círculo con mis compañeros, con todo lo que era competir y todo esto. Pero bueno, al final son etapas de la vida y ahora estoy disfrutando mucho de la etapa de padre, con mis hijos y con mi familia, es algo precioso también".

Y más desde la llegada de Mía. "Estoy muy feliz, súper feliz, disfrutando de ella todo lo que puedo. Y bueno, al final tengo otros tres, lo cual me tengo que dividir. Pero muy feliz yo, muy feliz Ana, muy feliz Isabel, muy feliz Tamara, muy feliz todos" ha confesado, reconociendo con una gran sonrisa que "se me cae la baba" con la benjamina de la casa.

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Como nos ha contado, y aunque los bebés cambian de un día para otro, "tiene una mezcla" con sus hermanitos: "Le veo mezcla con Miguel en ciertos días, luego la veo más parecida a Mateo. Tienen muchos gestos parecidos, entonces está divertido siempre el estar ahí sacándole parecido y cosas, pero bueno, la verdad que tiene también su personalidad aunque es muy buena. Y estamos disfrutando mucho".

"Ana y yo disfrutamos del tiempo juntos cuando podemos sin hijos y también con hijos, o sea que al final tenemos nuestros ratos cuando los hijos están en el cole o cuando los hijos están ahora en el campamento de verano, han estado un par de semanas, y también tenemos nuestros ratos para hacer nuestros planes, para irnos a dar un paseo, para irnos a comer, o sea que está muy bien" ha revelado sobre como compaginan su relación con el hecho de ser papás de cuatro niños pequeños, afirmando entre risas que Ana lleva "muy bien" esta nueva maternidad: "La verdad que muy fácil".

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