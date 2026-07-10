Policía griega detiene a tres personas por el atentado mortal en Salónica

Atenas, 10 jul (EFE).- La Policía griega detuvo este viernes a tres personas por su presunta implicación en un ataque con explosivos contra un edificio donde reside una excandidata a diputada del gobernante Nueva Democracia (ND) de Kyriakos Mitsotakis, que causó la muerte de la madre de la política, de 72 años, y dejó cuatro heridos.

Agentes del Departamento contra el Terrorismo de la Policía detuvieron a dos hombres en la ciudad de Salónica, en el norte del país, donde se registraron los ataques el pasado 1 de julio, y una mujer en la isla griega de Creta, donde presuntamente había huido tras los atentados, informó la emisora Skai.

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La mujer de 26 años junto con uno de los hombres, de 29 años, fueron presuntamente los que colocaron artefactos explosivos rudimentarios fabricados con bombonas de gas en la entrada del edificio en el que vivía Afroditi Nestora, una excandidata a diputada del ND en las elecciones de 2023.

La fuerte explosión en la entrada del edificio, que calcinó varios coches y otros vehículos, causó graves quemaduras y lesiones en la cabeza a la madre de la excandidata de ND, Vagia Nestora, de 72 años, que murió unas horas después en un hospital de Salónica.

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El ataque hirió y provocó quemaduras de menor gravedad también a la excandidata, mientras que su padre y otros dos residentes del edificio también tuvieron que ser hospitalizados con problemas respiratorios.

Los dos detenidos habrían acudido 24 horas antes del atentado al edificio de Nestora para rastrear el lugar y organizar el ataque, informó Skai, que cita fuentes policiales.

A continuación, acudieron al apartamento del tercer detenido, situado cerca del lugar de la explosión, desde donde salieron para realizar el atentado y al que volvieron después de éste para cambiar de ropa y partir al día siguiente.

Los dos individuos que colocaron los explosivos son conocidos por las autoridades por actividades delictivas en el ámbito anarquista.

De hecho, la mujer de 26 años ya había sido encarcelada hace 4 años por colocar artefactos explosivos rudimentarios, informó Skai.

Unos minutos antes de ese ataque mortal, se registraron otros dos atentados similares en las entradas de dos edificios de Salónica: uno propiedad de un exdiputado de Nueva Democracia y otro donde reside un miembro del partido.

En esas dos explosiones no se produjeron víctimas ni daños materiales de consideración y la investigación apunta a otros responsables. Se espera que los detenidos ofrezcan alguna pista sobre su identidad.

El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, condenó los ataques y los calificó como terroristas.

En Grecia existen varios grupos antisistema de extrema izquierda y anarquistas que usan explosivos caseros, si bien hace décadas que estos ataques no habían causado víctimas mortales.

Entre 1975 y 2002 operó en Grecia la organización terrorista '17 de Noviembre' que asesinó en total a 23 personas, entre ellas a Pavlos Bakogiannis, un cuñado de Mitsotakis, quien murió en un ataque perpetrado en 1989.EFE