Agencias

La Justicia ucraniana rechaza la demanda de Poroshenko y avala las sanciones impuestas por Zelenski

Guardar
Google icon
Imagen 4CDNY27U6BBBJM6VRUAIJQ52P4

La Justicia ucraniana ha rechazado este viernes la demanda del expresidente ucraniano y líder de la oposición, Petro Poroshenko, contra las sanciones impuestas por su sucesor y actual mandatario, Volodimir Zelenski, a través de la Comisión de Seguridad Nacional y Defensa por supuesta colaboración con el enemigo ruso, al entender que sí son legales estas restricciones.

El Tribunal Administrativo de Casación, dependiente del Tribunal Supremo, ha rechazado el recurso presentado por Poroshenko contra su sucesor y desoye las críticas de que las sanciones eran inconstitucionales.

Según informa la agencia Ukrinform, la presidenta del tribunal, Olesia Radishevska, ha informado de que se rechaza la demanda administrativa que buscaba "declarar ilegal el decreto y anularlo en lo que respecta a la aplicación de sanciones".

Esta decisión avala las sanciones impuestas por el Ejecutivo de Zelenski en 2025 contra el exmandatario y otros oligarcas y políticos como Igor Kolomoiski, Gennadi Bogoliubov y Viktor Medvedchuk. Estos individuos tienen durante un tiempo indeterminado la congelación de activos y restricciones a las relaciones y actividades comerciales así como están privados de condecoraciones estatales de Ucrania y otras formas de reconocimiento.

PUBLICIDAD

A Poroshenko le queda solo un posible recurso de casación que podrá interponer ante la Gran Sala del Tribunal Supremo en un plazo de 30 días. Las sanciones levantaron polémica en Ucrania después de que se vieran como un intento de perjudicar a un potencial rival en unas elecciones y llevara a los miembros de la oposición a organizar una protesta en la sede del Parlamento para intentar bloquear la sesión.

El influyente empresario fue presidente hasta 2019, cuando cayó en las elecciones de aquel año ante Zelenski, desde entonces se ha mantenido en la primera línea política como diputado y líder de Solidaridad Europea.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Moreno recibe la llamada del Felipe VI por el incendio de Almería: "Le agradezco su preocupación y condolencias"

Moreno recibe la llamada del Felipe VI por el incendio de Almería: "Le agradezco su preocupación y condolencias"

AWS ayuda a medir el impacto de la IA en las organizaciones con la certificación BVR y funciones para la IA agéntica

AWS ayuda a medir el impacto de la IA en las organizaciones con la certificación BVR y funciones para la IA agéntica

Corea del Norte reforzará su fuerza nuclear y aumentará sus capacidades en materia de Inteligencia

Corea del Norte reforzará su fuerza nuclear y aumentará sus capacidades en materia de Inteligencia

Apollo supera a Castlelake con una oferta de compra de 6.600 millones por easyJet, que sube más de un 14%

Apollo supera a Castlelake con una oferta de compra de 6.600 millones por easyJet, que sube más de un 14%

Mónica García insta a poner todos los recursos frente a los incendios y "no ser negacionista" del cambio climático

Mónica García insta a poner todos los recursos frente a los incendios y "no ser negacionista" del cambio climático