La Justicia ucraniana rechaza la demanda de Poroshenko y avala las sanciones impuestas por Zelenski

La Justicia ucraniana ha rechazado este viernes la demanda del expresidente ucraniano y líder de la oposición, Petro Poroshenko, contra las sanciones impuestas por su sucesor y actual mandatario, Volodimir Zelenski, a través de la Comisión de Seguridad Nacional y Defensa por supuesta colaboración con el enemigo ruso, al entender que sí son legales estas restricciones.

El Tribunal Administrativo de Casación, dependiente del Tribunal Supremo, ha rechazado el recurso presentado por Poroshenko contra su sucesor y desoye las críticas de que las sanciones eran inconstitucionales.

Según informa la agencia Ukrinform, la presidenta del tribunal, Olesia Radishevska, ha informado de que se rechaza la demanda administrativa que buscaba "declarar ilegal el decreto y anularlo en lo que respecta a la aplicación de sanciones".

Esta decisión avala las sanciones impuestas por el Ejecutivo de Zelenski en 2025 contra el exmandatario y otros oligarcas y políticos como Igor Kolomoiski, Gennadi Bogoliubov y Viktor Medvedchuk. Estos individuos tienen durante un tiempo indeterminado la congelación de activos y restricciones a las relaciones y actividades comerciales así como están privados de condecoraciones estatales de Ucrania y otras formas de reconocimiento.

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A Poroshenko le queda solo un posible recurso de casación que podrá interponer ante la Gran Sala del Tribunal Supremo en un plazo de 30 días. Las sanciones levantaron polémica en Ucrania después de que se vieran como un intento de perjudicar a un potencial rival en unas elecciones y llevara a los miembros de la oposición a organizar una protesta en la sede del Parlamento para intentar bloquear la sesión.

El influyente empresario fue presidente hasta 2019, cuando cayó en las elecciones de aquel año ante Zelenski, desde entonces se ha mantenido en la primera línea política como diputado y líder de Solidaridad Europea.