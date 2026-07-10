Paz Vega rompe su silencio con un comunicado urgente sobre su deuda con Hacienda

A mediados de abril saltaba a la luz pública la noticia: Paz Vega y Orson Salazar habían puesto fin a su matrimonio después de 25 años juntos y tres hijos en común formando un tándem inseparable tanto en lo personal como en lo profesional. Y las especulaciones sobre la razón de su separación no tardaban en surgir, aumentando las informaciones que apuntarían a que la actriz habría descubierto algún tipo de 'engaño' en la gestión que su marido y representante había hecho de sus finanzas y su patrimonio en los últimos tiempos.

A principios de mayo la protagonista de 'Lucía y el sexo' abandonaba el que había sido el domicilio familiar en el madrileño Barrio de Justicia, y la revista 'Diez minutos' aseguraba que la razón sería su complicada situación económica y su millonaria deuda con Hacienda, que habría provocado que perdiera su vivienda después de salir a subasta pública.

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Y tras la publicación de la nueva lista de morosos de la Agencia Triburaria, en la que Paz figura una vez más con una deuda de 1,8 millones de euros, aunque habría reducido el montante en el último ejercicio en 435.000 euros -también Osron aparece en esta lista a través de una sociedad junto a su madre y su hermana que debería al fisco más de 1 millón de euros- la intérprete ha decidido romper su silencio con un comunicado urgente que ha enviado a los medios de comunicación este viernes 10 de julio. Lo reproducimos íntegro a continuación:

"Ante las informaciones difundidas en los últimos días sobre mi situación tributaria, considero oportuno realizar las siguientes aclaraciones.

Desde que cuento con un nuevo equipo de asesoramiento profesional, me alegra poder comunicar que, en estos últimos meses, he estado plenamente centrada en buscar soluciones para regularizar mi situación tributaria con la Hacienda Pública. En fechas recientes se han dado pasos importantes que han permitido reducir de forma significativa la deuda pendiente.

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Asimismo, continúo trabajando, junto con mis nuevos asesores, para completar este proceso y cumplir íntegramente con las obligaciones tributarias que permanecen pendientes, con la mayor diligencia y en el menor plazo posible.

Quiero también manifestar que, en todo momento, he asumido esta situación con responsabilidad y con la firme voluntad de encontrar una solución. Mi prioridad es dejar completamente regularizada mi situación y seguir colaborando para que este proceso concluya de la mejor manera posible.

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Agradezco profundamente el apoyo, el cariño y la confianza que he recibido durante este tiempo. También quiero dar las gracias a quienes han respetado la discreción necesaria mientras se desarrollaba este proceso.

Muchas gracias. Paz Vega"

Un comunicado en el que, si bien reconoce sus dificultades económicas y su deuda con Hacienda, ha expresado su clara voluntad de regularizar su situación y, a base de trabajo los nuevos proyectos profesionales que ha emprendido recientemente, regularizar su situación y poder cumplir con sus obligaciones tributarias en cuanto le sea posible.

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