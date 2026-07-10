Los muertos podrían ascender a 12 y hay 19 desaparecidos en el incendio desatado en España

Sevilla (España), 10 jul (EFE).- El número de fallecidos en el incendio desatado en la provincia de Almería, en el sureste español, podría ascender a 12, a la espera de confirmar el hallazgo de un nuevo cuerpo, mientras hay aún 19 personas que están sin localizar.
Las nuevas cifras, aún provisionales, las ha ofrecido el presidente del Gobierno autónomo de Andalucía, Juanma Moreno.
"Ahora mismo podríamos estar hablando de 12 fallecidos confirmados, porque hay todavía uno que está por confirmar, pero que, lamentablemente, todo parece indicar que también ha sido localizado", ha dicho Moreno en una entrevista en Canal Sur Radio.
De la misma forma, ha indicado que hay 19 personas todavía sin localizar, de las que no se conoce su paradero, y ha añadido que esta tragedia se ha producido porque el fuego ha creado una "especie de ratonera" en el lugar donde se ha producido. EFE
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