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La UE endurece condiciones de visado a Guinea por no cooperar con el retorno de migrantes expulsados por los 27

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La Unión Europea ha decidido endurecer las condiciones de visado a Guinea, con procedimientos más limitados y largos, como respuesta a la cooperación "insuficiente" de las autoridades en la readmisión de migrantes irregulares de su nacionalidad expulsados por los países del bloque.

El Consejo (gobiernos) ha dado luz verde a la decisión, que es temporal pero no tiene una fecha de expiración, ya que la Unión busca con ello presionar a Guinea para mejorar la cooperación migratoria, por lo que la Comisión Europea continuará evaluando periódicamente la situación.

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En todo caso, a partir de ahora los Estados miembro ya no podrán expedir visados de entrada múltiple a ciudadanos guineanos, ni relajar los requisitos sobre la documentación que deben presentar para solicitar el permiso consular.

Tampoco podrán eximir a los diplomáticos ni funcionarios con pasaporte guineano del pago de las tasas de visado, al tiempo que se alargará el plazo estándar de tramitación de las solicitudes de visado a 45 días naturales en lugar de 15.

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