Apollo supera a Castlelake con una oferta de compra de 6.600 millones por easyJet, que sube más de un 14%

El consejo de administración de easyJet ha anunciado un principio de acuerdo con Apollo Global sobre una nueva oferta de compra de 7,15 libras por acción, valorada en un total de 5.700 millones de libras (6.688 millones de euros), superando así la propuesta rival de 6,90 libras por título de Castlelake, anteriormente aceptada, según un comunicado.

A la hora de valorar la nueva oferta, desde el consejo han destacado que sus condiciones financieras se sitúan a un nivel que "la llevaría a recomendarla a los accionistas de easyJet". Las acciones de la compañía británica subían más de un 14% en la Bolsa de Londres pasadas las 10.25 horas, hasta los 6,71 libras.

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En concreto, la propuesta de Apollo se prevé que se financie íntegramente mediante una combinación de capital comprometido y financiación a través de deuda.

"Las ambiciones operativas y comerciales de la dirección de easyJet pueden acelerarse sustancialmente gracias al acceso a capital adicional y a una planificación empresarial y estratégica a más largo plazo que permite el marco de una empresa privada", ha resaltado Apollo, además.

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La repentina irrupción de Apollo como competidor se produce tras múltiples rondas de negociaciones durante el último mes entre easyJet y Castlelake, que había ido elevando continuamente su oferta para que las conversaciones siguieran adelante.

Sin embargo, Castlelake sigue conservando una posible ventaja, ya que se le concedió acceso a los libros de easyJet tras su última y mejorada propuesta, valorada en 5.500 millones de libras (6.453 millones de euros).

Al igual que Castlelake, Apollo, al ser empresa estadounidense, no puede obtener el control total de easyJet, ya que opera bajo la normativa británica y europea, que exige que la propiedad mayoritaria y el control estén en manos de ciudadanos de la región, lo que significa que la empresa necesita un socio.

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Actualmente, el mayor accionista de la empresa es la familia del fundador, Stelios Haji-Ioannou, con una participación del 15,3%.