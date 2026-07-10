AWS ayuda a medir el impacto de la IA en las organizaciones con la certificación BVR y funciones para la IA agéntica

Amazon Web Services (AWS) ha anunciado nuevos programas de certificación, financiación y herramientas para que sus socios puedan demostrar el valor empresarial de la inteligencia artificial (IA) integrada, con opciones como la certificación Competencia Busines Value Realizaion (BVR), además de nuevas funcionalidades basadas en el uso de IA agéntica.

La IA agéntica promete desbloquear un mercado de 200.000 millones de dólares (alrededor de 174.966 millones de euros al cambio). Sin embargo, solo el 39 por ciento de las organizaciones a nivel global pudieron medir el impacto de la IA en sus beneficios durante el pasado año, según el estudio 'El estado de la IA en 2025' elaborado por McKinsey.

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Para AWS, estos resultados reflejan una brecha entre el uso de estas tecnologías de IA y la materialización del valor de su uso. Por tanto, durante su evento AWS New York Partner Summit, ha anunciado nuevos programas, competencias e incentivos financieros, diseñados para ayudar a sus socios a "consolidar los beneficios del uso de la IA, lograr ingresos recurrentes y llegar a nuevos clientes", como ha compartido en un comunicado.

En concreto, una de las novedades anunciadas ha sido el Business Value Realization (BVR), un programa con el que la compañía ofrece a los socios manuales estratégicos, métricas de referencia, financiación basada en resultados y soporte especializado por "demostrar el valor comercial de la IA después de su lanzamiento".

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Es decir, este programa ayuda a consultores o empresas que implementan soluciones de AWS e IA a demostrar que los proyectos no solo funcionan técnicamente, sino que realmente generan valor para el cliente.

Así, durante el proyecto se establecen una serie de objetivos mediante indicadores de rendimiento (KPIs) que evalúan el éxito y rendimiento del mismo, y son los propios clientes los que certifican si han alcanzado los objetivos de dichos indicadores.

Con su confirmación, la organización socia habrá demostrado excelencia para impulsar los resultados de los clientes y, con ello, podrá optar a obtener la nueva certificación Competencia BVR de AWS, que les permitirá conseguir más beneficios.

AWS ha señalado que nueve socios ya cuentan con esta certificación y generan 3,50 dólares (3,06 euros al cambio) en ganancias brutas por cada dólar invertido en el cliente, en un periodo de cinco años. Esto se debe a que los clientes pagan hasta un 20 por ciento más por trabajar con un socio que tenga la certificación BVR, dado que demuestra conseguir resultados.

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ACTUALIZACIÓN DEL AWS MARKETPLACE

Por otra parte, AWS también está actualizando su Marketplace para eliminar "las fricciones en los precios y pagos", facilitando así que los socios "posicionen sus soluciones frente a los compradores adecuados".

Como resultado, la compañía ha reducido las tarifas de publicación de servicios profesionales pasando del 2,5 por ciento al 0,5 por ciento. Esto facilita más que los socios "realicen transacciones de cualquier tamaño" de sus servicios, como ha aclarado la firma.

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A ello se le suma la implementación del Agent Mode que, impulsado por IA, conecta las soluciones de los socios publicadas en el Marketplace con los casos de uso más idóneos de los compradores. La compañía también ha agregado portales de compras con marca propia como Marketplace Storefronts, ofertas privadas exprés para fomentar un cierre de acuerdos más rápido y paquetes multiproducto.

OTRAS NOVEDADES PARA SOCIOS AWS

Además de todo ello, en el marco de las previsiones de ingresos que promete desbloquear la IA agéntica, que pueden alcanzar los 200.000 millones de dólares, AWS ha señalado que está impulsando a sus socios proveedores de servicios administrados (MSP) para que "pasen del trabajo basado en proyectos a operaciones continuas".

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Para ello, con el paquete unificado de IA agéntica, está ofreciendo pruebas gratuitas de tres meses para Amazon Quick y de seis meses para Amazon Kiro, AWS Transform, Security Agent, DevOps Agent y FinOps Agent, esta última en versión preliminar.

Siguiendo esta línea, pretende impulsar el uso de herramientas agénticas seguras con las nuevas capacidades de gestión de múltiples clientes en AWS Partner Central, que permiten escalar operaciones "sin aumentar los gastos generales".

AWS también ha matizado que ahora, cada oportunidad en la plataforma AWS Partner Central, recibirá de forma instantánea información basada en datos por parte de agentes de venta conjunta. Esto ya está disponible y más de 1.000 socios lo han adoptado desde su lanzamiento inicial en marzo.

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Finalmente, la tecnológica pretende impulsar la formación y acreditación para ingenieros con la habilitación 'AI-First'. Esto, se llevará a cabo junto con financiamiento de pruebas de concepto (PoC) y aceleradores reutilizables proporcionados por AWS.

Con todo, la compañía ha asegurado que está abordando los nuevos desafíos que depara el sector de la IA, como es el caso de la valoración cuantitativa de su implementación y el beneficio que aportan a las empresas que lo hacen. Además de prepararse para "el siguiente nivel" con la llegada de la IA agéntica.

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