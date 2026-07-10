Italia expresa su solidaridad por los incendios en Almería

Roma, 10 jul (EFE).- El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, expresó este viernes en nombre del Gobierno la solidaridad a España por los graves incendios en Almería, que han dejado al menos 11 víctimas.

"En nombre del Gobierno italiano, expreso mi solidaridad con España por los graves incendios que han asolado la región de Andalucía", escribió en X el también vicepresidente del Gobierno italiano.

Tajani también expresó su pésame y cercanía a todos los países que cuentan con ciudadanos entre las víctimas.

Diez de los once fallecidos en el incendio que desde el jueves afecta al municipio español de Los Gallardos, en la provincia suroriental de Almería, son extranjeros, según indicó este viernes el consejero de Presidencia de la comunidad de Andalucía, Antonio Sanz, a falta de la identificación definitiva.

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Cuatro de los fallecidos, al parecer, iban en un coche, y todos son extranjeros y posiblemente británicos al ser vehículos que llevaban el volante en la zona derecha.

Las otras siete personas muertas iban en un grupo de nueve, de las que dos pudieron salvarse, según desveló Sanz, que detalló que uno de ellos es de nacionalidad española y el resto podrían ser también extranjeros -belgas o británicos-.

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La cifra total de muertos osciló a lo largo de la mañana. El presidente del gobierno autónomo de Andalucía, Juanma Moreno, apuntó este viernes que podría haber 12 fallecidos, a la espera de confirmar el hallazgo de un nuevo cuerpo, mientras que hay 19 personas sin localizar. EFE