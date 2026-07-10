Islas Vírgenes y Aruba completan liguilla por dos billetes al Grupo III de la Copa Davis

Asunción, 10 jul (EFE).- Islas Vírgenes y Aruba avanzaron este viernes a la liguilla final por dos billetes de ascenso al Grupo III americano de la Copa Davis, instancia que se disputará este sábado en las pistas de polvo de ladrillo del Rakiura Resort de la ciudad paraguaya de Luque, y en la que Cuba y Trinidad y Tobago garantizaron su presencia la víspera.

Aruba peleará por uno de los boletos de ascenso en una serie de tres partidos ante Cuba, mientras que Islas Vírgenes lo hará ante Trinidad y Tobago.

El equipo de la "isla de la felicidad" confirmó esta jornada su favoritismo después de ganar de forma contundente su última serie de la fase de grupos, ante Antigua y Barbuda por 3-0, y afianzarse en el primer lugar de la zona B.

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Esta llave se inició con el triunfo por doble 6-0 de Ibian Hodgson ante Niike Hughes en 51 minutos, mientras que en el segundo duelo de sencillos Patrick Sydow venció por 6-0 y 6-1 a Rodain Shaquan Monelle, en apenas 47 minutos.

En el encuentro de dobles, Antigua y Barbuda ofreció mayor resistencia, pero la dupla compuesta por Hughes y Shaquan Monelle cayó de igual manera, por 6-4 y 6-2 en 72 minutos, ante el equipo que integraron Hodgson y David Zuleta.

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Por su parte, Islas Vírgenes venció 3-0 a Surinam.

Yared Alfred se empleó a fondo para imponerse por 6-2, 4-6 y 6-3 a Yoshio Loor, en 2 horas y 40 minutos. Greame Angus dio el segundo punto a Islas Vírgenes tras derrotar a Yigal Bergen en 64 minutos y sets corridos, 6-2 y 6-0. La Copa Davis no entregó el resultado del partido de dobles, si bien otorgó el punto a Islas Vírgenes.

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También este viernes, Trinidad y Tobago derrotó 2-1 en la serie a Cuba, con lo que se aseguró el primer lugar del grupo A. EFE