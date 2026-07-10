El Gobierno de Cuba confirma el segundo apagón a nivel nacional en una semana

Las autoridades cubanas han confirmado este viernes un nuevo apagón eléctrico a nivel nacional, el segundo en esta semana, y han anunciado la activación de los protocolos para comenzar la recuperación.

El operador de la red y el Ministerio de Energía de Cuba confirman que el país sufre nuevamente un apagón a nivel nacional por segunda vez esta semana.

"Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico", ha notificado el Ministerio de Energía y Minas de Cuba en una escueta publicación en redes sociales.

El titular de esta cartera ministerial, Vicente de la O Levy, ha descrito la situación como "compleja", si bien ha recalcado que ya se está trabajando en el restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), depositando su confianza en los trabajadores "dignos y comprometidos" que "se fajan cada día con el apagón".

PUBLICIDAD

"¡Aquí no se rinde nadie!", ha concluido el ministro con un mensaje de aliento para un país que este pasado lunes sufría un nuevo apagón total.

Cuba ya sufrió en marzo dos apagones que dejaron a oscuras a toda la isla después de que el 10 de septiembre se produjera otra desconexión total del sistema.

Las autoridades achacan estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.

A ese respecto, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusa a Estados Unidos de tratar de "inducir un estallido social por asfixia" en el país al "bloquear el acceso de combustible a Cuba". "Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida", ha llegado a defender el mandatario.

PUBLICIDAD