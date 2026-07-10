Corina tacha al "régimen" venezolano de "Estado fallido" ante su respuesta al doble terremoto

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha tachado al "régimen" liderado por Delcy Rodríguez de "Estado fallido" y ha criticado su "indolencia" por la gestión del Ejecutivo de la respuesta al doble terremoto registrado en el litoral del país el pasado 24 de junio, cuyo balance de víctimas ronda hasta el momento los 3.890 muertos y 16.740 heridos.

"Si había urgencia, si había necesidad de certezas, de seguridades, de reinstitucionalización del país, ahora es muchísimo mayor porque la evidencia del colapso del Estado y la indolencia con la cual se manejó esta situación ha exacerbado este sentimiento", ha manifestado Machado en una entrevista con la cadena estadounidense Univision.

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Al tiempo que ha defendido "una vía pacífica y cívica" para perseguir esa "reinstitucionalización" de Venezuela, la opositora ha manifestado que la "dinámica" existente es la de "un régimen que está en una fragilidad total".

"Realmente es un Estado fallido, no es solamente incompetencia, no es solamente maldad. Es que realmente es un Estado fallido", ha espetado.

Caracas sigue haciendo frente a las graves consecuencias del doble sismo de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter registrado poco más de dos semanas atrás, el cual, además de un creciente balance de víctimas, ha dañado más de 850 edificios, haciendo colapsar hasta 190. De hecho, más de 17.900 personas han perdido sus viviendas o las mismas presentan una afectación "muy severa", según las autoridades del país.

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Caracas ha informado a su vez de que sus servicios han atendido a 86.794 familias, rescatando a 6.462 personas, y repartido más de 9.603 toneladas de alimentos.

En estos momentos se encuentran desplegados 3.931 rescatistas internacionales y 30.076 efectivos movilizados para hacer frente a los estragos causados por las fuertes sacudidas, a las cuales han seguido 1.142 réplicas, de acuerdo con el último parte oficial de Caracas.

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