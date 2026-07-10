Fiscalía de Seúl pide 13 años de cárcel para líder de la 'secta Moon' por presunto soborno

Seúl, 10 jul (EFE).- La fiscalía especial surcoreana pidió este viernes 13 años de prisión para Han Hak-ja, líder de la Iglesia de la Unificación, por cargos que incluyen la supuesta entrega de sobornos a Kim Keon-hee, esposa del expresidente encarcelado Yoon Suk-yeol, a cambio de favores para la organización religiosa.

Un equipo especial de la fiscalía realizó la petición ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl, después de imputar a Han por su presunto papel en la entrega, a través de un intermediario, de un collar de lujo y bolsos de Chanel a Kim en julio de 2022, mientras solicitaba apoyo para asuntos de la iglesia, informó la agencia local de noticias Yonhap.

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Han también afronta cargos por coordinar la presunta entrega de 100 millones de wones (66.208 dólares) al legislador Kwon Seong-dong, quien fue condenado previamente a dos años de prisión por recibir los fondos de manera ilegal.

La fiscalía afirma que Han buscó la ayuda de Kwon para obtener favores para su organización en caso de que Yoon, entonces candidato presidencial del Partido del Poder Popular, ganara las elecciones de 2022, como finalmente ocurrió, dijo Yonhap.

La petición contra Han se produce un día después de que el Tribunal Supremo ratificara las penas contra Yun Young-ho, exjefe de la sede global de la iglesia, y contra el chamán Jeon Seong-bae, conocido como Geonjin, por su implicación en la entrega de regalos de lujo a Kim.

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Yun recibió una condena de año y medio de cárcel y Jeon de cinco años.

La octogenaria Han, procesada bajo detención preventiva pero temporalmente excarcelada por motivos de salud, negó los cargos y sostuvo que Yun actuó por su cuenta, dijo Yonhap.

Han también es investigada en otra causa por su presunta implicación en sobornos a políticos del partido gobernante y de la oposición.

La Iglesia de la Unificación, conocida de forma peyorativa como 'secta Moon', es famosa por sus bodas multitudinarias y por su influencia política y económica internacional.

En junio de este año, el Tribunal Supremo de Japón ratificó una orden de disolución contra la organización religiosa, que quedó bajo intenso escrutinio público después de que el autor del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en 2022 alegara resentimiento hacia el grupo por las donaciones realizadas por su familia. EFE

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