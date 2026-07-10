Ascienden a 625 los muertos por el brote de ébola en RDC, que ya roza los 1.800 casos confirmados

Al menos 625 personas han perdido la vida por causa del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC), donde el balance de casos confirmados ronda los 1.800, en un nuevo aumento de las cifras.

Concretamente, el Ministerio de Sanidad congoleño ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que hasta ahora se han registrado 1.792 casos y 625 fallecidos, con 33 contagios y 25 muertos durante las últimas 24 horas. Asimismo, 295 pacientes se han recuperado, entre ellos diez durante el último día.

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La cartera ha subrayado además que un total de 764 personas se encuentran hospitalizadas o en aislamiento, con una tasa de seguimiento de los contactos que asciende al 78,6%.

El número de zonas sanitarias afectadas asciende a 37, de las cuales 25 se encuentran en la provincia de Ituri, once en Kivu Norte y una en Kivu Sur. Todo ello mientras las autoridades continúan con las investigaciones sobre los dos casos detectados en Kisangani, en la provincia de Tshopo, en el noreste del país, aunque por el momento no ha variado oficialmente el número de provincias afectadas.

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Por otra parte, ha sido desplegada en la ciudad de Beni, en Kivu Norte, una misión conjunta de los equipos nacionales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en aras de "evaluar" y "adaptar la respuesta".

A ese respecto se ha pronunciado el director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, Chikwe Ihekweazu, quien ha manifestado que "queda mucho trabajo por hacer" en términos de desarrollar las capacidades y confianza en el sistema sanitario.

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Lo ha hecho destacando haber vuelto un mes después a Beni, "alentado por el avance en el Centro de Tratamiento del Ébola, el refuerzo de la capacidad de los laboratorios y las actividades de participación comunitaria".