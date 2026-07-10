El brent se mantiene estable en los 76 dólares pese a la tensión en Irán

Madrid, 10 jul (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en septiembre sube levemente este viernes, el 0,30 %, y se mantiene estable en los 76 dólares, pese a las renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán.

A las 7 horas (5 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, sube ese 0,30 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 76,53 dólares el barril.

El petróleo registra leves subidas este viernes tras cerrar la víspera con un descenso del 2,20 %. El miércoles, se disparó más de un 5 %, ante la última escalada de ataques entre EEUU e Irán en Oriente Medio.

Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminada la tregua con Irán tras llevar a cabo una nueva serie de ataques contra el país persa, el mercado confían en que Washington y Teherán retomarán las conversaciones de paz.

Justo este viernes se ha conocido que la retirada gradual de las tropas israelíes en las llamadas "zonas piloto" del Líbano comenzará en los próximos días, según Estados Unidos, mediador entre ambos países.

Un alto cargo de la Administración estadounidense aseguró que ya ha comenzado la fase de implementación del acuerdo marco del alto el fuego entre Israel y el Líbano firmado el pasado 26 de junio en Washington.