Anita Williams, cada vez más unida al jamonero de la boda de Suso y Marieta

La boda de Marieta y Suso Álvarez ha dado mucho de sí. Y es que al margen de la tensión de Carmen Borrego al ver que Diego Matamoros se había sentado a su lado, la discusión de José María Almoguera y María 'la jerezana', o las críticas al vestido de Marta López, también hubo tiempo para el amor, y fue durante el convite cuando Anita Williams habría empezado su 'tonteo' con el cortador de jamón del enlace, José Navarro.

Tan fuerte fue su conexión que al día siguiente se lo llevó a la boda de su compañero en 'Supervivientes' Almacor, y tras salir a la luz su incipiente romance, ambos no han tenido problema en confirmarlo en 'Vamos a ver'. Y mientras la ex de Montoya lo hizo por videollamada desde Barcelona después de haber perdido el tren por quedarse dormida, el jamonero debutaba en un plató confesando que "cuando la vi los ojos se me fueron para ella. Hablamos un rato y cuando terminó la boda le escribí".

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"Ahora mismo prefiero que todo fluya, no me gusta poner etiquetas porque me agobio muy rápido. Que pase lo que tenga que pasar" expresaba a su vez Anita, revelando que quería volver a ver a José en cuanto pudiese.

Y dicho y hecho, ya que aprovechando su paso por Madrid para asistir al bautizo del hijo de Noemí Salazar la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y su nuevo ligue se han reencontrado y, confirmando que lo suyo podría ir más en serio de lo que creíamos, se han ido juntos a la peluquería.

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"La pareja del momento no, pero quién sabe" ha exclamado Anita al abandonar el establecimiento con el jamonero y ser soprendida por las cámaras de Europa Press. "Menos mal que me gusta el muchacho, imagínate que no me gustara" ha confesado después de que José haya reconocido que aunque lleva "unos días muy locos" por el revuelo mediático que se ha creado en torno a su 'affaire', "lo llevo bien".

Mirándose con complicidad, la catalana ha revelado que lo que más le gusta de su nuevo amigo especial es que "es muy detallista", sin ocultar que está encantada aunque sola también "estaba muy a gusto". "No me gusta agobiarme" ha admitido explicando por qué no quiere poner etiquetas a su relación, mientras el cortador de jamón ha dejado claro que lo que quieren por el momento es pasárselo bien juntos y "que la vida nos sorprenda".

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"Eso. Piano, piano se va lontano" ha añadido Anita antes de subir a un taxi y de que su nuevo amor haya confirmado que no piensa dejarla escapar. "No, a la vista está que es guapísima" ha presumido.