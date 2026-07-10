Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 10 de julio

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
INTERNACIONAL
-- Mapas del conflicto en Irán
https://fotos.europapress.es/infografias/
ANDALUCÍA
-- Mapa del incendio forestal de Los Gallardos (Almería)
https://fotos.europapress.es/infografias/
ECONOMÍA
-- 9.00 horas. Estadística de Transporte de Viajeros. Mayo 2026 (INE)
https://www.epdata.es/datos/transporte-viajeros-ine-datos-graficos/123/espana/106
-- 9.00 horas. Sociedades Mercantiles Mensual. Mayo 2026 (INE)
https://www.epdata.es/datos/estadistica-sociedades-mercantiles-ine-datos-graficos/118/espana/106
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 8.00 horas. IPC en Francia
https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-datos-graficos/675#inflacion
-- 8.00 horas. IPC en Alemania
https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-graficos/676#inflacion-alemania
-- 14.00 horas. IPC en Brasil
https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-datos-graficos/659#inflacion-brasil
SOCIEDAD
-- Precipitaciones, en gráficos
https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-graficos/749
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