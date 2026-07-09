El campeón Cruz Azul solicita no jugar el Apertura 2026 en el Estadio Azteca

Toluca (México), 9 jul (EFE).- El Cruz Azul, campeón del fútbol mexicano, solicitó este jueves cambiar la sede de sus partidos de local en el Apertura 2026 del Estadio Azteca al estadio Ciudad de los Deportes, informó la liga mx.

“El Club Cruz Azul solicitó hoy a la liga mx cambiar de sede sus partidos como local del torneo Apertura 2026 al estadio Ciudad de los Deportes. De conformidad con el reglamento de competencia, la solicitud deberá cumplir con el procedimiento establecido, incluyendo la revisión del terreno de juego y demás requisitos aplicables”, escribió la liga en un comunicado.

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El Cruz Azul, uno de los equipos más importantes de la liga local, no tiene un estadio en propiedad en la capital mexicana.

El conjunto azul tuvo como casa el estadio Azteca hasta 1996, luego jugó en el viejo estadio de la Ciudad de los Deportes, que se inauguró en 1946, hasta el 2018, fecha en la que regresó al Azteca para volver a salir de él en el 2023 por la remodelación que sufrió el recinto para albergar su tercera Copa del Mundo.

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Durante el 2024 regresó al estadio Ciudad de los Deportes y el año pasado tuvo como casa el estadio Olímpico Universitario.

En el torneo Clausura 2026, en el que logró el título, sus partidos como local los disputó en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla, 135 kilómetros al centro-oriente de la capital, y en el Estadio Azteca hacia el final del certamen.

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A pesar de la solicitud Cruz Azul, equipo en el que juega el colombiano Willer Ditta, no ha explicado cuál es la causa por la que solicitó este cambio de sede, ya que trascendió que tenía un acuerdo para mantenerse en el Estadio Azteca hasta el año 2031.

“Una vez concluido dicho proceso de revisión, la liga mx determinará lo conducente e informará con oportunidad”, concluyó el comunicado del organismo.

El Cruz Azul es el cuarto equipo con más títulos de liga en el fútbol mexicano, suma 10, solo superado por el Toluca y el Guadalajara, cada uno con 12 campeonatos, y por el América, máximo ganador con 16.

Es el único entre estos equipos que no cuenta con un estadio propio

Más temprano, Francisco Iturbide, director general de operaciones, competencias y desarrollo de la liga mx presentó el balón con el que se jugará el torneo de Apertura 2026.

“Son 40 años de historia, cuatro décadas de rodar juntos en las canchas, de gritar goles, impulsar encuentros y ser testigos del camino recorrido sobre el crecimiento de la liga mx”, destacó Iturbide sobre el tiempo que la liga ha estado unida a la marca mexicana que los patrocina. EFE

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