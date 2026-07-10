Mohamed Ouahbi: "Francia es muy buena, hay que aceptarlo"

El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, aceptó la superioridad de una Francia "muy buena" este jueves en cuartos de final del Mundial 2026, que demostró ser favorita, un adiós que espera que saque una mejor versión del joven equipo africano.

"La primera parte fue difícil porque Francia dominó muy bien el balón. Cuando lo teníamos, no fuimos lo suficientemente efectivos en las transiciones. Queríamos hacer más con el balón. El inicio de la segunda parte fue algo mejor. Pero tenemos que reconocer que son un muy buen equipo", dijo tras el encuentro como recoge l'Equipe.

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"Nos hubiera gustado aguantar un poco más para ver cómo reaccionaba Francia. Pero fueron muy buenos. Nos faltaron ideas, pero tenemos que aceptarlo. Nos enfrentábamos a un país que había llegado a las dos últimas finales de la Copa del Mundo. Rara vez han tenido tanto talento", añadió, elogiando a los galos.

Ouahbi insistió en que estuvieron a merced del rival por no tener la posesión. "Tienen jugadores que se esfuerzan al máximo. Son un equipo sólido y tranquilo. Sabíamos que si perdíamos la posesión, serían muy efectivos", apuntó, antes de valorar la experiencia como camino para seguir demostrando el potencial del fútbol marroquí.

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"Vamos a esforzarnos aún más para poder competir la próxima vez. Nos sentimos capaces. Hoy, Francia fue más fuerte. En mi primer Mundial, tuve la oportunidad de jugar contra Carlo Ancelotti y Didier Deschamps, mis ídolos. Espero que los jugadores estén decepcionados, hay que tener mentalidad ganadora. Tenemos un equipo que, espero, querrá ganar títulos en el futuro", terminó.