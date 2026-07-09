Ministro de Defensa de Perú se reúne con sus homólogos de Brasil, Bolivia, Ecuador y Chile

Lima, 9 jul (EFE).- El ministro de Defensa de Perú, Amadeo Flores, se reunió este jueves con sus homólogos de Brasil, Bolivia, Ecuador y Chile y también con el subsecretario adjunto de defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos durante la decimoséptima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), que se celebra esta semana en el país andino.

La Cancillería peruana informó en sus redes sociales sobre estos encuentros, que se dieron en la ciudad peruana de Cusco, la antigua capital del imperio inca, donde 33 delegaciones abordan la cooperación entre países del hemisferio para hacer frente a desafíos comunes como el crimen organizado transnacional o desastres naturales.

PUBLICIDAD

En la reunión con el ministro brasileño de Defensa, José Monteiro Filho, ambos trataron el fortalecimiento de la cooperación fronteriza, el diálogo estratégico, el intercambio de capacidades, la innovación tecnológica aplicada a la defensa y el desarrollo de iniciativas conjuntas para contribuir a la seguridad, la estabilidad y el desarrollo regional.

Flores, también se reunió con su homólogo de Bolivia, Ernesto Justiniano Urenda, una cita que, según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, peruano permitió fortalecer la cooperación bilateral y promover una mayor coordinación en materia de seguridad y defensa entre ambos países.

PUBLICIDAD

"Las delegaciones coincidieron en impulsar acciones conjuntas en la zona de frontera, reforzar la gestión del riesgo de desastres y la asistencia humanitaria", señaló Exteriores.

Con el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, Flores abordó el fortalecimiento de la cooperación bilateral y la coordinación de acciones conjuntas.

"Ambas delegaciones coincidieron en impulsar el trabajo conjunto en seguridad y defensa, fortalecer la cooperación fronteriza y promover ejercicios en gestión del riesgo de desastres y asistencia humanitaria para afrontar los desafíos comunes de la región", indicó la Cancillería peruana.

PUBLICIDAD

El ministro peruano también se reunió con su homólogo chileno, Fernando Barros, con quien intercambiaron perspectivas sobre los desafíos que enfrenta la región y acordaron fortalecer la relación entre ambos países en materia de defensa.

Las dos autoridades coincidieron en la importancia de promover el diálogo político, el intercambio de experiencias y una coordinación permanente en favor de la seguridad, la confianza mutua y el desarrollo.

Por último, Flores mantuvo una reunión con el subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Joseph Humire, donde ambas delegaciones reafirmaron su compromiso de enfrentar de manera conjunta los desafíos y amenazas que afectan la estabilidad del continente. EFE

PUBLICIDAD