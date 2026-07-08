Terelu Campos se rompe al hablar de Carlo Costanzia y lanza un duro reproche a Laura Matamoros

Laura Matamoros se sentaba hace unos días en el plató de '¡De viernes!' y, revelando que su relación con Carlo Costanzia continúa siendo nula -se rompió a principos de 2026 después de que la influencer criticase abiertamente que su primo no se posicionase a favor de su madre, Mar Flores, tras la publicación de sus memorias en las que narra los delicados episodios que vivió durante su matrimonio con Carlo Costanzia di Costigliole- no dudaba en atacar a Alejandra Rubio y acusarla de "aumentar su distanciamiento" con el actor con una "actitud que no ha beneficiado en nada todo esto".

Este martes la hija de Kiko Matamoros y Terelu Campos se han reencontrado en 'De lunes a viernes' y, muy emocionada y sin poder contener las lágrimas, la hermana de Carmen Borrego ha lanzado un duro reproche a su compañera de programa. "Yo he visto sufrir mucho a tu primo. Mucho. Muchísimo. Y es que eso que a lo mejor uno dice con cierta ligereza y, quiero pensar que sin ninguna intencionalidad, de alguien que ha estado donde ha estado y le cuesta retomar la vida de un ciudadano normal... Dejar ese poso públicamente es algo muy doloroso. De verdad que lo he visto sufrir, no solo a él, también a mi hija, pero el protagonista de esas declaraciones era él, no Alejandra" ha expresado haciendo referencia a las declaraciones de Laura de la discusión que tuvo con su yerno hace varios meses y en la que asegura que se sintió "violentada" y "coaccionada" cuando el protagonista de 'Toy boy' le exigió que dejase de hablar de él en televisión porque sino tendrían problemas.

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"Entiende que eso no puede ser una ligereza para mí, porque que, si tú hubieses estado cerca de tu primo, hubieras visto, de verdad Laura, por lo que te conozco, hubieras dicho ostras, no quise hacerte ese daño", ha continuado Terelu intentando hacer reflexionar a la influencer.

Algo que parece que ha conseguido, ya que Laura le ha agradecido sus palabras y ha confesado que "es totalmente entendible" su punto de vista "y me ha llegado al corazón", levantándose de su sitio para abrazar a la madre de Alejandra antes de admitir que si pudiese volver atrás "no volvería a repetir la historia". ¿Estamos ante lo que podría ser el primer paso de un posible acercamiento entre la influencer y su primo Carlo?

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