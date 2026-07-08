Rusia afirma haber atacado una empresa militar en Kiev que fabricaba piezas para misiles

Moscú, 8 jul (EFE).- El Ejército ruso lanzó el martes por la noche un ataque combinado contra Kiev que alcanzó la empresa Samsung-Ukraine, que fabricaba piezas para misiles ucranianos Flamingo y un taller de ensamblaje de drones, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia.

"En respuesta a los ataques terroristas ucranianos contra la infraestructura civil en Rusia, las Fuerzas Armadas lanzaron un ataque con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre contra instalaciones militares e industriales ucranianas en Kiev", aseveró un mando castrense ruso en MAX, la red de mensajería rusa.

PUBLICIDAD

Según Defensa, "el ataque alcanzó una planta industrial de Samsung-Ukraine que producía y almacenaba componentes para misiles de crucero terrestres FP-5 Flamingo, así como un taller para el ensamblaje de drones de largo y medio alcance".

Este miércoles la Fuerza Aérea ucraniana reconoció que sus defensas antiaéreas volvieron a ser incapaces esta madrugada de derribar ninguno de los misiles lanzados por Rusia.

Este nuevo ataque coincide con la cumbre anual de la OTAN en Ankara, en la que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tiene como prioridad obtener más ayuda de Europa y EE.UU. para hacer frente a este tipo de ofensivas.

Según el parte publicado a primera hora de la mañana del miércoles por la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia empleó en este ataque dos misiles Kh-31P y cinco misiles de trayectoria balística Iskander-M y S-400.

Ninguno de los cinco misiles balísticos pudo ser derribado y todos ellos impactaron en objetivos, según la Fuerza Aérea ucraniana, que precisó que los dos misiles Kh-31P no fueron destruidos en el aire pero no alcanzaron objetivos.

Ucrania ya fue atacada el lunes con 29 misiles de trayectoria balística de los que las defensas aéreas ucranianas no pudieron interceptar ninguno.

El jueves de la semana pasada Rusia lanzó un ataque aún más masivo que ya demostró la vulnerabilidad ucraniana a los misiles balísticos.

Ucrania depende de los sistemas Patriot y de los misiles que estos sistemas estadounidenses utilizan, los interceptores PAC-3, para derribar misiles rusos.EFE