El Orlando City presenta a Antoine Griezmann

Miami (EE.UU.), 7 jul (EFE).- El Orlando City de la MLS presentó este martes a Antoine Griezmann como nuevo jugador de la entidad de Florida con una ceremonia en la que el futbolista francés destacó que está listo para "descubrir Estados Unidos" y afrontar un nuevo desafío.

"Hoy comienza una nueva etapa para descubrir Estados Unidos, para sentirlo, vivirlo y disfrutarlo jugando. Se abre un nuevo capítulo en Florida con el Orlando City: un nuevo desafío, un nuevo equipo y el deseo de seguir persiguiendo mi sueño junto a vosotros, porque el fútbol es un deporte de equipo. Ahora nos toca escribir juntos el próximo capítulo", dijo en un video el goleador, que concluyó al grito de "Vamos Orlando".

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Entre aplausos, Griezmann hizo su aparición en el escenario y explicó que su fichaje se gestó después de que el director deportivo del Orlando City, Ricardo Moreira, le visitara en Madrid y le convenciera de unirse a 'Los Leones'.

"Fue increíble, lo tenía tan bien trabajado, tan bien estudiado que nos fuimos de la charla y ya sabía todo del equipo, del club, los fans", explicó el goleador francés.

Griezmann anunció su fichaje el pasado marzo, pero no se incorporó a la disciplina del equipo hasta la semana pasada, una vez concluyó la temporada con el Atlético de Madrid.

El delantero aclaró que siempre tuvo el sueño de jugar en la MLS y le encantó la ciudad cuando la visitó junto a su familia. Además, destacó su pasión por los deportes estadounidenses, como la NFL, que podrá seguir ahora más a menudo.

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En el Orlando City, el francés vestirá su habitual número '7' y compartirá vestuario con el mediocentro argentino Martín Ojeda.

"Queríamos a alguien que pudiera conectar todos los puntos para nosotros, tanto dentro como fuera de la cancha (...) Traemos a alguien que nos ayudará en el vestuario con sus hábitos de entrenamiento, su experiencia, su hambre de trofeos y su pasión por el fútbol"; dijo Ricardo Moreira.

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La vinculación de Griezmann, de 35 años, con su nuevo club se extenderá hasta el término de la temporada 2027-28.

Su llegada se produce a mitad de campaña, con el Orlando City fuera de puestos de postemporada después de un mal arranque de año. Ocupa la 12ª posición en la Conferencia Este con 14 puntos, cuatro menos que el DC United, que cierra los puestos de 'play-in'.

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Con su fichaje, Griezmann será una de las principales caras de un campeonato en el que juegan otras figuras como el argentino Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez, el surcoreano Heung-min Son y el alemán Thomas Muller.

Además acrecentará la rivalidad entre el Orlando City y el Inter Miami, los dos equipos de Florida.

"Va a ser una alegría enfrentarme a Leo (Messi) y Rodrigo (De Paul) de nuevo", señaló Griezmann.