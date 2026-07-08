Kuwait condena ataques iraníes y "se reserva" el derecho de tomar "las medidas necesarias"

El Cairo, 8 jul (EFE).- El Gobierno de Kuwait, a través de su Ministerio de Exteriores, condenó este miércoles los ataques de Irán contra su territorio y expresó "su más enérgico repudio en los términos más severos" por la "repetición de las agresiones criminales de Irán", contra las que "se reserva el derecho" de tomar "todas las medidas necesarias.

En la nota, Kuwait consideró que los bombardeos registrados en las últimas horas son "un socavamiento sistemático de los esfuerzos para reducir la escalada" bélica en la región, además de ser "una flagrante violación de la soberanía kuwaití y una amenaza directa" a su seguridad y a la de sus ciudadanos y residentes.

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La Guardia Revolucionaria iraní reivindicó este miércoles 85 ataques contra bases estadounidenses en países del golfo Pérsico, horas después de que Washington lanzara una ofensiva contra la República Islámica por sus supuestos ataques contra embarcaciones que navegaban por el estrecho de Ormuz.

Según medios iraníes, los ataques se dirigieron contra la base de la Quinta Flota estadounidense en Baréin y la base aérea Ali Al-Salem en Kuwait, como una "respuesta inicial" a lo que calificó como una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego pactado con Estados Unidos hace tres semanas.

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El Ejército de Kuwait informó a través de X de la intercepción de misiles en su espacio aéreo y notificó varias explosiones, sin detallar su ubicación.

Asimismo, el Ministerio del Interior de Baréin instó a la población a mantener la calma y dirigirse al refugio más cercano, después de que se activaran las sirenas de emergencia, según varios mensajes publicados en redes sociales durante la madrugada.

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Irán denunció que la ofensiva lanzada por Estados Unidos durante la madrugada dejó varios heridos en el sur del país, después de que Washington anunciara ataques contra más de 80 objetivos de la República Islámica.

En las últimas semanas, las tensiones han vuelto a escalar entre Washington y Teherán, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur de Irán en un pulso por el control de Ormuz, por donde, en tiempos de paz, transita buena parte del comercio de energías fósiles mundial.

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La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones estadounidenses han sido objetivo de ataques iraníes desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica. EFE