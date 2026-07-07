Sheila Casas, de su nueva relación a la ruptura de su hermano Óscar y Ana Mena: "Ha saltado demasiado pronto"

En el punto de mira tras confirmarse que tiene nuevo novio un año después de su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi -un atractivo hombre llamado Sergio Ignacio González con el que ha sido pillada de lo más apasionada en Ibiza- Sheila Casas ha regresado a televisión como fichaje estrella del programa que presentan Ion Aramendi y Kike Quintana en Telecinco, 'El verano se mueve'.
Y como no podía ser de otra manera en su primer día como colaboradora, la influencer se ha sincerado sobre el gran momento sentimental que está viviendo con el empresario madrileño al que conoció hace poco más de un mes y del que no se ha separado desde entonces. "Estoy muy feliz. Nos estamos conociendo. Nos han pillado demasiado pronto, si no, no se sabría.... Estamos disfrutando", ha confesado, sin ocultar que le hubiese gustado que su relación estuviese más afianzada antes de salir a la luz.
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De ahí que entre risas haya asegurado que "necesitaría un psicólogo" si ya se plantease casarse con Sergio que, como ha revelado, "no se encuentra para nada asustado" con el revuelo mediático que ha desatado su incipiente historia de amor. Eso sí, ha dejado claro que "también le gusta el lugar donde está, en el anonimato", por lo que ahora quieren vivir su relación con calma y "tiempo para saber que quieres y conocerte un poco más".
Muy comentado ha sido el parecido físico que muchos encuentran entre su nuevo chico y Escassi; algo que Sheila no ve: "para mí no. Como forma de ser, físico no se parecen en nada. Por la gracia se ha hecho eco". "A él le es indiferente, la verdad. Cada uno tiene lo suyo, las comparaciones son odiosas, los dos son muy diferentes" ha añadido, revelando que Sergio es "un hombre caballeroso, servicial, te cuida... No lo voy a vender más, que al final me lo quitan, y le estoy conociendo".
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Además, la instagrammer se ha pronunciado sobre la ruptura de su hermano Óscar Casas y Ana Mena, evitando confirmar si como se rumorea fue el actor el que puso punto y final a su noviazgo porque ya no estaba enamorado. "Yo puedo decir que fue una relación muy bonita y sana mientras que duró. Sigue habiendo mucho amor y mucho cariño entre los dos. Yo creo que ha sido bonita mientras lo que ha durado y que es la envidia de muchos el haber tenido una relación así al igual que la ruptura" ha afirmado rotunda, reconociendo que aunque "no me quiero meter", no descarta una segunda oportunidad: "Si tiene que haber una reconciliación que la haya" ha zanjado.