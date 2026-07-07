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El lateral neerlandés Quilindschy Hartman jugará cedido esta temporada en el Espanyol

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El RCD Espanyol ha anunciado este martes la incorporación del lateral izquierdo neerlandés Quilindschy Hartman, que jugará cedido durante la temporada 2026-27 procedente del Burnley FC, y se convierte en el segundo refuerzo del conjunto blanquiazul para el nuevo curso.

"El RCD Espanyol de Barcelona ha cerrado la segunda incorporación del mercado estival; Quilindschy Hartman (Zwijdrecht (Países Bajos), 14/11/2001), tras el acuerdo de cesión alcanzado con el Burnley FC", explicó la entidad en un comunicado.

El club catalán detalló que el acuerdo de cesión con el Burnley --propiedad del presidente y máximo accionista del RCD Espanyol, Alan Pace-- por el internacional neerlandés, de 24 años, será para únicamente esta temporada, sin opción a compra.

Hartman se formó en el Feyenoord, con el que conquistó una Eredivisie, una Copa y una Supercopa de los Países Bajos antes de fichar por el Burnley, conjunto que acaba de descender en la Premier League y que jugará la Championship la próxima campaña.

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Con esta incorporación, el Espanyol suma su segundo fichaje del verano, tras la llegada del centrocampista español Àlex Calatrava, y refuerza el lateral izquierdo con un futbolista que ya ha disputado 5 partidos con la selección absoluta de Países Bajos.

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