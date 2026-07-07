El lateral neerlandés Quilindschy Hartman jugará cedido esta temporada en el Espanyol

El RCD Espanyol ha anunciado este martes la incorporación del lateral izquierdo neerlandés Quilindschy Hartman, que jugará cedido durante la temporada 2026-27 procedente del Burnley FC, y se convierte en el segundo refuerzo del conjunto blanquiazul para el nuevo curso.

"El RCD Espanyol de Barcelona ha cerrado la segunda incorporación del mercado estival; Quilindschy Hartman (Zwijdrecht (Países Bajos), 14/11/2001), tras el acuerdo de cesión alcanzado con el Burnley FC", explicó la entidad en un comunicado.

El club catalán detalló que el acuerdo de cesión con el Burnley --propiedad del presidente y máximo accionista del RCD Espanyol, Alan Pace-- por el internacional neerlandés, de 24 años, será para únicamente esta temporada, sin opción a compra.

Hartman se formó en el Feyenoord, con el que conquistó una Eredivisie, una Copa y una Supercopa de los Países Bajos antes de fichar por el Burnley, conjunto que acaba de descender en la Premier League y que jugará la Championship la próxima campaña.

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Con esta incorporación, el Espanyol suma su segundo fichaje del verano, tras la llegada del centrocampista español Àlex Calatrava, y refuerza el lateral izquierdo con un futbolista que ya ha disputado 5 partidos con la selección absoluta de Países Bajos.