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Amelia Bono deslumbra en la celebración de su 45 cumpleaños con un diseño lencero sencillamente espectacular

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En uno de los mejores momentos de su vida, Amelia Bono ha cumplido este lunes 6 de julio 45 espectaculares años. Convertida en una de las creadoras de contenido más imitadas de nuestro país -los estilismos que comparte en redes sociales levantan pasiones por su facilidad para combinar prendas low cost con otras de lujo y conseguir looks ideales en su día a día-, y concursante de la próxima edición de 'El desafío' que Antena 3 estrenará próximamente, la hija de José Bono también atraviesa una etapa muy dulce en el terreno sentimental.

Dos años después de su separación definitiva de Manuel Martos -con el que tiene cuatro hijos en común: Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime- tras más de 15 años juntos, la influencer hacía pública su relación con el entrenador personal Alejandro Reina, con el que comparte su pasión por el deporte y los viajes y en el que ha encontrado la estabilidad, como demostró la presencia del joven junto a su exmarido y el resto de su familia en la Primera Comunión del benjamín de la casa a mediados de mayo.

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Exprimiendo al máximo sus días en Madrid antes de comenzar sus vacaciones de verano -en las que compaginará semanas con sus pequeños en Ibiza y Marbella con alguna escapada a algún destino especial con su novio-, Amelia ha celebrado su cumpleaños en un conocido restaurante cercano a su domicilio a las afueras de la capital en compañía de un grupo de amigos y sin la presencia de su pareja ni de su exmarido, con el que mantiene una maravillosa relación de la que han presumido en numerosas ocasiones desde que decidieron poner punto y final a su matrimonio.

Un plan íntimo y discreto en el que la exnuera de Raphael -que recibió un bonito ramo de flores como regalo y se mostró de lo más pendiente de tu teléfono atendiendo las llamadas de felicitación- ha vuelto a destacar por su elegancia con un outfit impecable protagonizado por un precioso vestido largo de inspiración lencera en color azul eléctrico confeccionado en tejido satinado, con tirante spaguetti, escote pronunciado y abertura lateral en la falda, que ha combinado con complementos en negro: sandalias romanas planas y bolso tipo bandolera de piel.

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