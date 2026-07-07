Amelia Bono deslumbra en la celebración de su 45 cumpleaños con un diseño lencero sencillamente espectacular

En uno de los mejores momentos de su vida, Amelia Bono ha cumplido este lunes 6 de julio 45 espectaculares años. Convertida en una de las creadoras de contenido más imitadas de nuestro país -los estilismos que comparte en redes sociales levantan pasiones por su facilidad para combinar prendas low cost con otras de lujo y conseguir looks ideales en su día a día-, y concursante de la próxima edición de 'El desafío' que Antena 3 estrenará próximamente, la hija de José Bono también atraviesa una etapa muy dulce en el terreno sentimental.

Dos años después de su separación definitiva de Manuel Martos -con el que tiene cuatro hijos en común: Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime- tras más de 15 años juntos, la influencer hacía pública su relación con el entrenador personal Alejandro Reina, con el que comparte su pasión por el deporte y los viajes y en el que ha encontrado la estabilidad, como demostró la presencia del joven junto a su exmarido y el resto de su familia en la Primera Comunión del benjamín de la casa a mediados de mayo.

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Exprimiendo al máximo sus días en Madrid antes de comenzar sus vacaciones de verano -en las que compaginará semanas con sus pequeños en Ibiza y Marbella con alguna escapada a algún destino especial con su novio-, Amelia ha celebrado su cumpleaños en un conocido restaurante cercano a su domicilio a las afueras de la capital en compañía de un grupo de amigos y sin la presencia de su pareja ni de su exmarido, con el que mantiene una maravillosa relación de la que han presumido en numerosas ocasiones desde que decidieron poner punto y final a su matrimonio.

Un plan íntimo y discreto en el que la exnuera de Raphael -que recibió un bonito ramo de flores como regalo y se mostró de lo más pendiente de tu teléfono atendiendo las llamadas de felicitación- ha vuelto a destacar por su elegancia con un outfit impecable protagonizado por un precioso vestido largo de inspiración lencera en color azul eléctrico confeccionado en tejido satinado, con tirante spaguetti, escote pronunciado y abertura lateral en la falda, que ha combinado con complementos en negro: sandalias romanas planas y bolso tipo bandolera de piel.

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