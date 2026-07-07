El Gobierno destina más de dos millones de euros en subvenciones a 20 entidades para la promoción de la igualdad

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha aprobado este martes un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Instituto de las Mujeres por más de dos millones euros, distribuidos entre 20 entidades.

Estas subvenciones, impulsadas por el Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, tienen como finalidad apoyar el desarrollo de programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, impulsen la participación social y ciudadana de las mujeres y contribuyan a la protección y garantía de derechos, dando respuesta a distintas necesidades sociales en el conjunto del territorio.

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Según ha informado Igualdad, las entidades beneficiarias podrán desarrollar iniciativas dirigidas a "favorecer la integración social y laboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, apoyar el emprendimiento femenino y fortalecer el tejido asociativo de las mujeres rurales".

Asimismo, ha señalado que se impulsarán programas coeducativos en pequeños municipios y actuaciones de organizaciones feministas estratégicas centradas "en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual y la prevención del acoso sexual en el ámbito laboral".

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Las entidades beneficiarias de las subvenciones del Instituto de las Mujeres son las siguientes: la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Fundación EOI, Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), Confederación de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural (CERES), Federación de Madres Solteras, Unión de Cooperativas Agroalimentarias de España, Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA), Cruz Roja, Acción Integral con Migrantes (CEPAIM), Fundación Secretariado Gitano (FSG), Federación Española de Universidades Populares (FEUP), Fundación Mujeres, Federación de Mujeres Progresistas, Fondo de Mujeres Calala, Herstóricas, Women's Legacy, Federación de Mujeres Jóvenes y Fundación CERMI MUJERES.