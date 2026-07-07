México fabricó en junio un 1,89 % menos automóviles y redujo sus exportaciones un 9,20 %

Ciudad de México, 7 jul (EFE).- La producción de vehículos ligeros en México cayó un 1,89 % interanual en junio, hasta 354.221 unidades, mientras que las exportaciones disminuyeron un 9,20 %, a 301.009 unidades, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado implicó 6.826 vehículos menos fabricados frente a junio de 2025, cuando se produjeron 361.047 unidades, y 30.508 exportaciones menos respecto a las 331.517 unidades enviadas al exterior en el mismo mes del año pasado.

En los primeros seis meses del año la producción de vehículos ligeros sumó 1.996.304 unidades, un retroceso anual de 0,42 % y 8.320 vehículos menos que los 2.004.624 fabricados en el mismo periodo de 2025.

Las exportaciones acumuladas alcanzaron 1.689.245 unidades, un incremento de 1,38 % frente a las 1.666.184 de los primeros seis meses del año pasado, con una diferencia positiva de 23.061 vehículos.

El aumento en la exportación del sector de automoción, la mayor industria del país, ocurre pese a la imposición de aranceles del 25 % a la mayoría de vehículos y componentes para automoción por Estados Unidos, medida activa desde abril de 2025 para impulsar la producción estadounidense.

PUBLICIDAD

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros, con 1.282.466 unidades, equivalentes al 75,9 % del total entre enero y junio.

Le siguieron Canadá, con 211.348 unidades y el 12,5 % del total; Alemania, con 46.769 unidades y una participación de 2,8 %; Brasil, con 28.809 vehículos y el 1,7 %, y el resto de países, con 119.853 unidades, equivalentes al 7,1 %.

PUBLICIDAD

En el mercado interno, las ventas aumentaron un 7,74 % anual en junio, hasta 126.902 unidades, 9.122 más que las 117.780 reportadas en el mismo mes de 2025.

Entre enero y junio, las ventas internas sumaron 754.518 vehículos ligeros, un crecimiento de 5,34 % frente a las 716.299 unidades del mismo periodo del año pasado, con 38.219 unidades adicionales.

La información del Inegi proviene del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), que integra datos de 22 empresas afiliadas a la AMIA y ocho no afiliadas, que comercializan 43 marcas en México.

La industria automovilística es la mayor del país y representa casi el 4 % del PIB nacional y cerca del 20,5 % del PIB manufacturero, según la AMIA.

En 2025 el sector se resintió a la presión marcada por las amenazas arancelarias de Estados Unidos, que el 3 de abril de ese año aplicó un gravamen del 25 % sobre la importación de vehículos y el 3 de mayo sobre los componentes que no cumplan con las reglas de origen impuestas por el Gobierno de Trump.

PUBLICIDAD

El repunte de las exportaciones y la producción también ocurren a la par de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el que el país latinoamericano plantea reducir en la mayor medida los gravámenes impuestos a su sector con más peso, aunque ha advertido de que podrían mantenerse aranceles en ciertos sectores, pero una posición favorable frente a otras economías. EFE