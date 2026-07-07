ONU alerta sobre la situación de las miles de mujeres embarazadas tras sismos en Venezuela

Ciudad de Panamá, 7 jul (EFE).- Unas 36.700 mujeres afectadas por el potente doble terremoto que asoló el norte de Venezuela están embarazadas y unas 4.000 darán a luz en el próximo mes en medio de la "grave emergencia humanitaria" que vive el país, alertó el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).

La agencia de la ONU ha hecho un llamamiento a los donantes para recaudar 10 millones de dólares a fin de "garantizar las intervenciones vitales de salud reproductiva y protección durante los tres primeros meses de la respuesta a la emergencia".

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Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio han puesto bajo "fuerte presión" al sistema de salud del país, donde 38 centros sanitarios quedaron dañados, "lo que limita considerablemente el acceso a servicios esenciales de salud materna para mujeres y recién nacidos".

Ante esta situación, "mantener la atención obstétrica y neonatal de emergencia constituye una prioridad humanitaria urgente", indicó el UNFPA en un pronunciamiento público publicado en las últimas horas.

El UNFPA "está intensificando su respuesta para asegurar la continuidad de los servicios de salud materna, atención obstétrica de emergencia, planificación familiar, atención clínica tras una violación y servicios de prevención y respuesta ante la violencia basada en género", indicó el organismo en el texto.

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El fondo calcula que requiere unos "10 millones de dólares para mantener las intervenciones vitales de salud reproductiva y protección durante los tres primeros meses" tras la catástrofe.

La agencia de la ONU también alertó de que "la interrupción de servicios esenciales, el hacinamiento en los refugios, la separación familiar y el aumento del malestar psicosocial están agravando los riesgos de protección, especialmente para mujeres, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores".

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En un contexto en el que "más de 10.000 personas residen actualmente en refugios temporales, donde las condiciones de privacidad, iluminación y protección siguen siendo insuficientes, resulta fundamental reforzar la prevención de la violencia basada en género y garantizar un acceso seguro a servicios centrados en las supervivientes", resaltó.

"Venezuela atraviesa una grave emergencia humanitaria tras dos potentes terremotos (...), dado que decenas de miles de personas permanecen en paradero desconocido, se espera que la cifra de víctimas mortales aumente a medida que continúan las labores de búsqueda y rescate", afirmó la agencia internacional.

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Hasta ahora, al menos 3.535 personas han fallecido y 16.740 han resultado heridas, según el último balance oficial del Gobierno venezolano, que sigue sin actualizar la cifra de desaparecidos, que se mantiene en 157 desde el 25 de junio, un día después del suceso.

Unas 14.634 personas se encuentran alojadas en 87 campamentos transitorios habilitados temporalmente por el Gobierno de Venezuela, según la información aportada este martes, cuando se cumplen 13 días de los terremotos en el país. EFE