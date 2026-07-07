Argentina adjudica 20 proyectos de almacenamiento eléctrico por 700 millones de dólares

Buenos Aires, 7 jul (EFE).- El Gobierno argentino adjudicó este martes 20 proyectos de almacenamiento de energía eléctrica en baterías por una potencia total de 700,5 megavatios (MW), con una inversión estimada de 700 millones de dólares, en una iniciativa destinada a reforzar el sistema eléctrico nacional y reducir la probabilidad de cortes de suministro.

La medida fue oficializada mediante una resolución de la Secretaría de Energía, publicada este martes en el Boletín Oficial, con la que concluyó el proceso licitatorio denominado Alma SADI para incorporar centrales de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) en nodos críticos del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

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Según informó el Ejecutivo, fueron adjudicados 20 proyectos pertenecientes a cinco empresas: Genneia (7), DQD Energy (8), 360 Energy Solar (3), Aluar (1) e Intermepro (1), distribuidos en siete regiones del país.

La potencia adjudicada se repartirá entre la provincia de Buenos Aires (185 MW), el noroeste argentino (150 MW), el noreste argentino Chaco-Formosa (161,5 MW), el noreste Misiones-Corrientes (50 MW), el Litoral Entre Ríos (50 MW), el Litoral Santa Fe (36 MW) y la región Pampa (68 MW).

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La adjudicación cerró un proceso que recibió 235 ofertas técnicas por un total de 8.338 MW, más de once veces el objetivo inicial de 700 MW, tras lo cual la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) elaboró el informe de preadjudicación que sirvió de base para la resolución.

El Ministerio de Economía argentino aseguró en un comunicado que la convocatoria "evidenció el fuerte interés del mercado nacional e internacional por invertir en infraestructura energética en la Argentina".

Destacó también que "el almacenamiento con baterías de última generación permite responder rápidamente ante variaciones de demanda, aportar flexibilidad al despacho y sumar reservas para operar con mayor seguridad, reduciendo la probabilidad de cortes y mejorando la calidad del servicio eléctrico para usuarios residenciales, comerciales e industriales".

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La resolución recuerda que la iniciativa se enmarca en la emergencia energética declarada por el Gobierno desde diciembre de 2023 y en el Plan de Contingencia diseñado para fortalecer el abastecimiento eléctrico.

La licitación se apoya en el antecedente de Alma-GBA, mediante el cual se adjudicaron previamente 713 MW de almacenamiento para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una inversión superior a 540 millones de dólares y cuyas obras se encuentran actualmente en ejecución. EFE

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