El líder populista británico Nigel Farage dimite como diputado y optará a la reelección

Londres, 7 jul (EFE).- El político británico Nigel Farage, líder del partido populista de derechas Reform UK, anunció este martes su dimisión como diputado, con el objetivo de presentarse de nuevo a las elecciones parciales en su circunscripción y reafirmar su apoyo en las urnas tras varios escándalos sobre financiación. EFE

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